Министерства в основном перекладывают сокращения на свои подведомственные учреждения

Коробейник попросил министерства предоставить ему данные о планируемых сокращениях, чтобы затем обсудить их в финансовой комиссии. По словам Коробейника, некоторые министерства ответили с большой задержкой, а министр экономики Эркки Кельдо (Партия реформ) не ответил вообще.

Например, в Министерстве климата и инфраструктуры общие расходы на персонал будут сокращены на 1 402 500 евро: 500 000 евро в сфере ответственности министра инфраструктуры (в Департаменте транспорта), 174 700 евро в Агентстве окружающей среды, 387 600 евро в Департаменте окружающей среды и 340 200 евро в Министерстве климата.