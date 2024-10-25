Беспорядки в цыганском квартале в Коркино Челябинской области: что известно

Вечером в среду, 23 октября, в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина, работавшая в такси. Как полагает следствие, у нее возник конфликт с 17-летним юношей, которого она подвозила домой. Молодой человек набросился на водительницу с ножом и не менее четырех раз ударил ее в грудь. У женщины остались двое несовершеннолетних детей - 11 и 15 лет, пишет региональное агентство новостей «Доступ». Местное издание 74.ru приводит имя погибшей: Елена Сарафанова (Манжосова).

Вечером в четверг задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве. Еще одного человека проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ).

С первых сообщений об убийстве таксистки СМИ называли подозреваемых цыганами. «Местные жители отмечают, что оба принадлежат к цыганской диаспоре, компактно проживающей в Коркино», - написало агентство «Доступ». 74.ru назвало беспорядки, последовавшие ночью, погромом в цыганском квартале.

Вскоре после задержания подозреваемого на улицы Коркино вышли около 150 человек, требуя наказать виновных в убийстве таксистки. Как пишет «Комсомольская правда - Челябинск», огромная толпа пришла вечером к домам родственников задержанного парня.

В нескольких домах были выбиты стекла, в воздухе стоял запах гари, пишет 74.ru в хронике событий ночи. Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что в Коркино поджигали и переворачивали машины, которые местные жители считали цыганскими.