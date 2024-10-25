В Европе наблюдается резкий рост случаев дискриминации мусульман. Финляндия на вершине списка

«Мы наблюдаем тревожный рост расизма и дискриминации мусульман в Европе», - заявила глава FRA Сирпа Раутио в комментарии агентству AFP. В 2016 году их доля составляла 39 процентов.

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке усиливает антимусульманскую риторику и их дискриминацию. Ненависть к мусульманам усиливалась еще до нападения ХАМАС на Израиль, однако произошедшее только ухудшило ситуацию.

Исследование европейского агентства охватило 13 стран в 2021-2022 годах. В опросе приняли участие 9600 человек.

С наибольшей дискриминацией, согласно исследованию, респонденты сталкивались в Австрии, Германии и Финляндии. Мусульмане подвергаются дискриминации, например, на рынке труда, при поиске жилья, в сфере образования и здравоохранения.

Отчет FRA также показал, что помимо религии, дискриминации люди подвергаются на основании цвета кожи, определенной этнической принадлежности или иммигрантского происхождения.