Поскольку тюрьмы Эстонии едва заняты наполовину, государство рассматривает вариант сдачи мест в аренду для иностранных заключенных. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как они относятся к идее размещения в стране иностранных заключенных: было бы им комфортно, зная, что в местных тюрьмах находится много граждан других стран, и осужденные за какие преступления иностранцы могли бы здесь отбывать наказание.
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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Если на родине им подают крем-брюле, это не значит, что здесь будет так же»: жители Эстонии о размещении иностранцев в местных тюрьмах
Владислав
Если это приносит доход, почему бы и нет. Сколько у нас мест в тюрьмах, я даже не представляю. Любой человек может оказаться в тюрьме и отбывать наказание здесь, в Финляндии или в другой стране - какая разница.