Пт, 25.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Знаменитый тренер сборной Саудовской Аравии освобожден от должности

Copy
Роберто Манчини.
Роберто Манчини. Фото: Stringer

СМИ сообщают, что знаменитый итальянский тренер Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Стороны уже достигли соглашения по поводу расторжения контракта. В качестве причин увольнения Манчини журналисты называют неудовлетворительные результаты работы тренера, а также ухудшившиеся отношения между ним и командой.

Манчини начал работать со сборной летом 2023 года, но за последние пять матчей была одержана лишь одна победа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх