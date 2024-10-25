СМИ сообщают, что знаменитый итальянский тренер Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.
Знаменитый тренер сборной Саудовской Аравии освобожден от должности
Стороны уже достигли соглашения по поводу расторжения контракта. В качестве причин увольнения Манчини журналисты называют неудовлетворительные результаты работы тренера, а также ухудшившиеся отношения между ним и командой.
Манчини начал работать со сборной летом 2023 года, но за последние пять матчей была одержана лишь одна победа.