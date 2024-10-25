ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Специалист открывает секреты посудомоечных машин

Все, кто пользовался посудомоечной машиной, скорее всего согласятся, что без нее жизнь была бы сложнее. Она моет большое количество посуды за один раз, а вещи потом приятно блестят, чего при ручной мойке добиться трудно. Тем не менее существует множество полезных советов в связи с использованием и загрузкой машины, которые стоит учитывать для достижения наилучшего результата.
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О наиболее важных моментах рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.
Что можно мыть в посудомоечной машине?
«Сначала нужно уяснить, что в посудомоечной машине можно мыть не всякую посуду. В первую очередь, не стоит делать это с тефлоновыми сковородами, ножами и деревянными кухонными принадлежностями. Цикл мойки в посудомоечной машине повреждает покрытие тефлоновых сковородок, и еда начинает быстро прилипать к поверхности. А вот ножи в посудомоечной машине тупятся», - сказал Пеннар.
Также стоит обратить внимание на инструкции по использованию посуды. Как правило, на упаковке указано, как за ней ухаживать и можно ли ее мыть в посудомоечной машине.
Нужно ли ополаскивать посуду перед мытьем?
По словам Пеннара, многие привыкли ополаскивать посуду перед загрузкой в машину. Однако делать это не обязательно, поскольку современные посудомоечные машины достаточно мощные, чтобы очищать посуду даже от сложных загрязнений. Тем не менее перед загрузкой следует удалять с посуды остатки пищи, поскольку они могут забить фильтр. Ополаскивание же посуды перед мойкой приводит к ненужному расходу воды.
Какую программу мойки использовать?
Выбор программы зависит от уровня загрязненности посуды. Если она очень грязная или грязь присохла, стоит использовать программы с более высокой температурой и длительным циклом. Быстрые программы подходят для слабо загрязненной посуды или посуды, которую использовали только что, и грязь еще не успела присохнуть.
Как правильно загружать посудомоечную машину?
«Это как составление пазла. Важно, чтобы в машине оставалось немного свободного пространства, где сможет проходить вода. Может показаться очевидным, но не стоит, например, ставить две миски одну на другую. Также следует быть осторожными с пластиковой посудой – лучше прижать ее сверху чашкой или миской, иначе поток воды может перевернуть ее, и после мойки в машине окажется полная воды пластиковая емкость», - сказал Пеннар.
Ознакомьтесь с полками
Помимо всего прочего, стоит просто осмотреть внутреннюю часть машины. Часто полки в ней регулируются, их можно перемещать выше или ниже, что может быть очень полезно, если на нижнюю полку нужно поставить, скажем, большую кастрюлю или сервировочное блюдо.
Как ухаживать за посудомоечной машиной?
Во-первых, регулярно проверяйте фильтр и сливы посудомоечной машины. Фильтр обычно находится внизу машины, и со временем может забиваться остатками пищи, что препятствует нормальному оттоку воды. Во-вторых, проверяйте отверстия в крыльчатках, так как они также могут забиваться пищевыми отходами.
Для глубокой очистки машины стоит использовать специальные средства, которые можно найти в большинстве крупных супермаркетов. Кроме того, можно положить на полку ломтик лимона, который придаст машине свежий аромат. После мойки его, конечно, следует убрать.