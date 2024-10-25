ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Специалист открывает секреты посудомоечных машин

О наиболее важных моментах рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

Что можно мыть в посудомоечной машине?

«Сначала нужно уяснить, что в посудомоечной машине можно мыть не всякую посуду. В первую очередь, не стоит делать это с тефлоновыми сковородами, ножами и деревянными кухонными принадлежностями. Цикл мойки в посудомоечной машине повреждает покрытие тефлоновых сковородок, и еда начинает быстро прилипать к поверхности. А вот ножи в посудомоечной машине тупятся», - сказал Пеннар.

Также стоит обратить внимание на инструкции по использованию посуды. Как правило, на упаковке указано, как за ней ухаживать и можно ли ее мыть в посудомоечной машине.

Нужно ли ополаскивать посуду перед мытьем?

По словам Пеннара, многие привыкли ополаскивать посуду перед загрузкой в машину. Однако делать это не обязательно, поскольку современные посудомоечные машины достаточно мощные, чтобы очищать посуду даже от сложных загрязнений. Тем не менее перед загрузкой следует удалять с посуды остатки пищи, поскольку они могут забить фильтр. Ополаскивание же посуды перед мойкой приводит к ненужному расходу воды.

Какую программу мойки использовать?