Электрокабель между Эстонией и Финляндией отправится на обслуживание

«Мы проводим обслуживание EstLink 1 комбинированным методом - с учетом интервалов, состояний и на основе выявленных неисправностей. Работы, требующие отключения всей линии, проводятся раз в год и обычно длятся 5-7 дней», - пояснил руководитель подразделения EstLink в Elering Рейго Хауг.

По словам Хауга, в ходе обслуживания будут проведены работы на нескольких установках, включая высоковольтные распределительные устройства переменного и постоянного тока, трансформаторные блоки, реакторные помещения и преобразовательные модули.

«Также будут обслуживаться вспомогательные системы, включая системы охлаждения преобразователя, системы внутреннего энергоснабжения, вентиляции, а также системы управления, защиты и измерения. Во время запланированного простоя мы настроим и введем в эксплуатацию обновленные системы пожарного обнаружения и заменим поврежденные полупроводниковые элементы в преобразователе», - добавил Хауг.

В ходе обслуживания EstLink 1 ремонтные работы пройдут также на преобразовательной станции в Эспоо, Финляндия.

Периодическое обслуживание EstLink 1 необходимо, как и для большинства технических систем. «Проведение профилактического обслуживания важно для обеспечения функционирования оборудования в течение всего срока службы, для оценки состояния установки и определения необходимости внепланового ремонта. Плановое обслуживание помогает снизить частоту и продолжительность аварийных отключений», - отметил Хауг.

Информация о переносе ежегодного обслуживания EstLink 1 на ноябрь была опубликована Elering 3 апреля. Предыдущее подобное обслуживание проводилось полтора года назад, в апреле прошлого года. На следующий год оно запланировано на май.

Мощность EstLink 1 составляет 350 мегаватт. Соединение было введено в эксплуатацию в 2007 году как коммерческая линия, а в 2013 году перешло в собственность Elering. В прошлом году через EstLink 1 было передано 2100 гигаватт-часов электроэнергии, и мощность линии использовалась примерно на 70 процентов. Готовность к работе составила 96,7% всех часов в году.