Теневой флот РФ: организация Greenpeace нашла почти 200 потенциально опасных танкеров

В последние два года 171 из них один или несколько раз проходил через немецкую акваторию в Балтийском море и через часть Мекленбургской бухты.

«Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты»

Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты, временно отключали систему автоматической идентификации или передавали груз другим танкерам в море, что, по мнению экологов, является особенно рискованным маневром.

По оценкам экспертов, в случае аварии под угрозой может оказаться все балтийское побережье Германии. Танкеры не имеют достаточного страхового покрытия, и при разливе нефти налогоплательщикам придется платить за устранение ущерба, отмечает Greenpeace.

Танкеры пока не включены ни в один санкционный список. Это означает, что российские власти могут использовать их для экспорта сырой нефти и таким образом финансировать войну против Украины, заявили в пресс-службе организации.

Правительство Германии должно действовать быстро

«Правительство Германии должно действовать быстро и предотвратить надвигающуюся катастрофу», - заявил сотрудник Greenpeace, биолог-маринист Тило Маак, потребовав повысить уровень безопасности в Балтийском море.

Ранее издание Politico после совместного расследования с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial сообщило, что танкеры так называемого теневого флота России с 2021 года стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов по всему миру.

«Politico и SourceMaterial обнаружили сбросы повсюду от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики, все они связаны с теневым флотом. Танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал, что означает, что любая серьезная авария может нарушить международные торговые пути», - отметили журналисты.

Великобритания 17 октября объявила о новом пакете санкций против российского теневого флота. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте британского правительства, под ограничения попали 18 нефтяных танкеров, четыре для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и компания АО «Русгаздобыча». Таким образом, общее число танкеров, попавших под санкции Лондона, достигло 47. В сообщении отмечалось, что это крупнейший пакет санкций против действий перевозчиков российской нефти, , которые пытаются обойти штрафные меры, принятые в отношении РФ после начала ее вооруженного вторжения в Украину.