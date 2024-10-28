Госсуд не оценил щедрость судьи первой инстанции: почему заядлому выпивохе решили оставить права?

В День независимости Эстонии полиция задержала в Пярнумаа 31-летнего Криса, уровень алкоголя в крови которого составлял не менее 0,6 промилле. Ему выписали штраф в размере 600 евро, а в качестве дополнительного наказания полиция лишила его водительских прав на три месяца. Однако правонарушитель не хотел лишаться водительских прав и решил оспорить дополнительное наказание.

Так, 20 мая Пярнуский уездный суд принял решение смягчить наказание для Криса, ограничившись только штрафом. Суд объяснил это тем, что Крис ехал по загородной дороге в государственный праздник, и его пребывание в состоянии алкогольного опьянения не привело к серьезным последствиям. Суд также посчитал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние водителя. Уездный суд отметил, что «правонарушитель предоставил суду дополнительную деликатную и личную информацию о своем отношении к нарушению и о том, как лишение водительских прав повлияет на его жизнь».