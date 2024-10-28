Госсуд не оценил щедрость судьи первой инстанции: почему заядлому выпивохе решили оставить права?

Поскольку ранее уже задержанный за управление автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения мужчина на этот раз был задержан «только в состоянии алкогольного опьянения», Пярнуский уездный суд счел это, среди прочего, смягчающим обстоятельством и ограничился штрафом. Государственный суд с этим решением не согласен.
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В День независимости Эстонии полиция задержала в Пярнумаа 31-летнего Криса, уровень алкоголя в крови которого составлял не менее 0,6 промилле. Ему выписали штраф в размере 600 евро, а в качестве дополнительного наказания полиция лишила его водительских прав на три месяца. Однако правонарушитель не хотел лишаться водительских прав и решил оспорить дополнительное наказание.
Так, 20 мая Пярнуский уездный суд принял решение смягчить наказание для Криса, ограничившись только штрафом. Суд объяснил это тем, что Крис ехал по загородной дороге в государственный праздник, и его пребывание в состоянии алкогольного опьянения не привело к серьезным последствиям. Суд также посчитал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние водителя. Уездный суд отметил, что «правонарушитель предоставил суду дополнительную деликатную и личную информацию о своем отношении к нарушению и о том, как лишение водительских прав повлияет на его жизнь».