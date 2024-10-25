Литва демонтирует линии электропередач, ведущие в Россию и Беларусь

Линии электропередачи (ЛЭП) с Россией и Белоруссией, часть которых еще находится в эксплуатации, будут отключены в феврале следующего года после синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, и тогда они будут демонтированы, сообщил BNS оператор системы ЛЭП Литвы - компания Litgrid.