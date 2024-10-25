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Литва демонтирует линии электропередач, ведущие в Россию и Беларусь

Перевод: Сергей Светлов
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Линии электропередачи. Иллюстративное фото.
Линии электропередачи. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Линии электропередачи (ЛЭП) с Россией и Белоруссией, часть которых еще находится в эксплуатации, будут отключены в феврале следующего года после синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, и тогда они будут демонтированы, сообщил BNS оператор системы ЛЭП Литвы - компания Litgrid.

«В настоящее время часть линий электропередачи работает с третьими странами. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, после истечения срока действия договора БРЭЛЛ (общей электроэнергетической системы России, Белоруссии и стран Балтииприм. ред.). Сразу после этого начнутся работы по их сносу», - сообщила Litgrid в комментарии BNS.

По словам оператора, часть линий с Россией и Беларусью должна работать, пока Литва все еще подключена к российской системе ОЭС/ЕЭС, где частота централизованно регулируется из Москвы: «Линии нужны для обеспечения стабильности и надежности работы системы».

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