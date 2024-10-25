«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», - говорится в обнародованном Банком России заявлении.

«Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», - отмечает руководство российского центробанка.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 20 декабря. Не исключено, что на нем будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Как отмечает Meduza.io, 21% - рекордное значение ключевой ставки в российской истории.

После российских войск в Украину в феврале 2022 года Банк России поднимал ставку до 20%, что было на тот момент рекордным уровнем.

Однако затем, в апреле 2022 года, ставка была снижена до 17%, а к сентябрю опустилась до 7,5%.

С конца июля 2023 года российский центробанк вновь последовательно повышает ставку.

Последний раз Банк России повышал ключевую ставку в сентябре - с 18% до 19%.