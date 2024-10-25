Детские игры и творчество могут довольно легко оставить свой след на мебели. Карандашные линии на комодах, царапины на стульях – все это знакомые многим родителям картины. Эксперт делится советами о том, как ухаживать за детской мебелью, чтобы она оставалась прочной и красивой как можно дольше.
Ребенок рисует на мебели? Эксперт помогает справиться с последствиями детского творчества
Наверное, все родители рано или поздно обнаруживают, как мебель в детской за непродолжительное время несколько изнашивается.
«Нарисованные маленьким любителем искусства – почему-то водостойким маркером – яркие цветные полосы именно на белом шкафу или же нервирующие вмятины от самых разных предметов, упавших, конечно же, на довольно дорогой паркет – все эти следы износа являются естественной частью жизни родителей, в домах которых растут маленькие дети», - говорит проектный руководитель эстонского производителя детской мебели Kumer Saag Аннели Киви.
На этом предприятии с 15-летним опытом работы заказывают мебель 60% детских садов по всей Эстонии. На основании своего опыта Киви дает советы, как предотвратить преждевременный износ мебели при условии правильного ухода за ней.
«В целом, регулярный уход за мебелью является ключом к ее сохранению и обеспечению более длительного срока службы. Правильный подход, включающий как уход, так и очистку, помогает предотвратить появление трещин и царапин, а также сохранить цвет и блеск поверхностей», - добавляет Киви.
Берегите древесину от солнца
Уходу за деревянной мебелью необходимо уделять особое внимание, потому что правильный подход помогает предотвратить появление трещин, царапин и других повреждений, которые могут возникать с течением времени. Кроме того, занозы являются источником опасности для маленьких пальчиков.
«Деревянная мебель часто изготавливается из разных пород древесины, которые имеют свои особенности, поэтому важно выбрать правильный метод ухода в соответствии с конкретным материалом», - объясняет Киви.
При ежедневном уходе за мебелью из массива поверхность должна очищаться водой или мягким мыльным раствором мягкой тканью. В качестве ежемесячного ухода эксперт рекомендует наносить экологически чистый пчелиный воск, применяя для этого мягкую ткань или кусок поролона.
Поверхность мебели, изготовленной из шпона или фанеры, необходимо как при ежедневном, так и при еженедельном уходе очищать мягкой влажной тканью. Нельзя использовать абразивные, содержащие аммиак или растворители чистящие средства, а также нельзя применять большое количество воды. После того как сделана очистка, поверхности всегда должны быть высушены, чтобы предотвратить попадание влаги под обработанный слой древесины.
«При чистке деревянной мебели следует использовать правильные чистящие средства, которые не повреждают поверхность древесины. Следует избегать чрезмерного использования воды, так как влага может повредить древесину. Также нежелателен чрезмерный солнечный свет, из-за которого древесина со временем может выцвести и измениться. Для деревянной мебели следует выбирать такое место, где ее не достигают прямые солнечные лучи», – подчеркивает эксперт.
Регулярная чистка мягкой тканью поможет удалить пыль и грязь и сохранить внешний вид мебели. «Правильный уход помогает и в предотвращении различных рисков для здоровья – ведь скопление вызывающих аллергию пыли и частиц может вызвать различные проблемы со здоровьем и особенно, разумеется, аллергию. Поэтому в детской чрезвычайно важна регулярная уборка», — говорит Киви.
Как спасти ткань от разных пятен?
По словам эксперта, ткань можно чистить чистящими средствами на водной основе, а трудно выводимые пятна удалять специальными пенами или шампунями, избегая при этом переувлажнения.
«Рекомендую сначала протестировать чистящее средство на незаметном месте ткани – например, на нижнем крае подушки. Если вы удаляете пятна с ткани, то дайте ей спокойно высохнуть, не надо тереть! Для того чтобы ткань не скатывалась, не нужно ее настойчиво тереть взад-вперед пылесосом», - предупреждает Киви.
Если были пролиты не содержащие жира жидкости – например, лимонад, то сначала следует взять салфетку или бумажное полотенце и попытаться удалить с ткани как можно больше жидкости. При этом ткань нельзя тереть, так как жидкость будет впитываться в ткань. Затем нужно использовать чистую ткань, теплую воду и вытирать поверхность легкими круговыми движениями. А пятна крови нужно начинать удалять с помощью холодной воды.
Для ежедневного и еженедельного ухода за тканевой поверхностью эксперт рекомендует применять сухую чистку пылесосом. «Наилучший результат можно получить, если диваны и кресла очистить химическим способом. Клининговые компании делают это на месте у клиента. Химчистка больше всего подходит тем, кто аллергик или не переносит контакт с бытовой химией», - добавляет она.
Избегайте чистящих порошков
При выборе мебели для детской эксперт рекомендует отдавать предпочтение прочным и простым в уходе материалам. «Общее правило заключается в том, что лакированные, окрашенные и пропитанные маслом поверхности должны оставаться сухими. Все пятна необходимо удалять сразу, чтобы они не успели высохнуть или впитаться. Если после очистки поверхность остается влажной более 30 секунд, то ее следует просушить, не допуская естественного высыхания», - объясняет она.
Один раз в месяц рекомендуется использовать чистящие, полирующие и придающие глянец средства на базе воска, но при необходимости их можно применять и более часто, но не чаще одного раза в неделю. Чистящее средство следует распылять на тряпку, а не на очищаемую поверхность.
Для чистки мебели нельзя использовать органические растворители, такие как ацетон, спирт или бензин. Во избежание появления царапин нельзя использовать пасты и жидкости, содержащие отбеливающие и абразивные вещества, а также чистящие порошки, щетки и другие механические вспомогательные средства.
Гроза для светлой мебели – линяющие джинсы и шариковые ручки
Киви рекомендует чистить сильно загрязненные деревянные поверхности моющим средством, не содержащим спирта. После очистки поверхность необходимо тщательно высушить.
«Деревянную часть мебели нельзя чистить средствами, содержащими ацетон или другие сильные растворители или абразивные вещества», - подчеркивает эксперт.
Хотя внешней поверхности кожаной мебели пролитый кефир не страшен, этот материал, по мнению эксперта, тоже требует отдельного ухода. Влажная тряпка удаляет пыль и мусор, иногда тряпку можно смочить мыльным раствором. Пылесос может собрать крошки, попавшие между складками дивана.
«Гроза светлой кожаной мебели – это джинсы, оставляющие на коже цветные следы, а также шариковые ручки. Если мыльная вода не помогает удалить следы от них, то нужно использовать специальные средства для чистки кожаной мебели – их нелишне использовать пару раз в год даже для мебели, которая не выглядит испачканной», - советует Аннели Киви.