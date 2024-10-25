Ребенок рисует на мебели? Эксперт помогает справиться с последствиями детского творчества

По словам эксперта, ткань можно чистить чистящими средствами на водной основе, а трудно выводимые пятна удалять специальными пенами или шампунями, избегая при этом переувлажнения.

«Рекомендую сначала протестировать чистящее средство на незаметном месте ткани – например, на нижнем крае подушки. Если вы удаляете пятна с ткани, то дайте ей спокойно высохнуть, не надо тереть! Для того чтобы ткань не скатывалась, не нужно ее настойчиво тереть взад-вперед пылесосом», - предупреждает Киви.

Если были пролиты не содержащие жира жидкости – например, лимонад, то сначала следует взять салфетку или бумажное полотенце и попытаться удалить с ткани как можно больше жидкости. При этом ткань нельзя тереть, так как жидкость будет впитываться в ткань. Затем нужно использовать чистую ткань, теплую воду и вытирать поверхность легкими круговыми движениями. А пятна крови нужно начинать удалять с помощью холодной воды.

Для ежедневного и еженедельного ухода за тканевой поверхностью эксперт рекомендует применять сухую чистку пылесосом. «Наилучший результат можно получить, если диваны и кресла очистить химическим способом. Клининговые компании делают это на месте у клиента. Химчистка больше всего подходит тем, кто аллергик или не переносит контакт с бытовой химией», - добавляет она.

Избегайте чистящих порошков