Руководители ищут работу: на одно место более ста заявок

Как рассказала в эфире радио Äripäev член правления и специалист по подбору персонала Tammiste Personalibüroo Илона Вийлу, на должность руководителей всегда было много кандидатов, но сейчас их стало особенно много.

«Тренд таков, что сейчас топ-менеджеров и стратегических руководителей ищет как государственный, так и частный сектор. Старых руководителей заменяют, или же они просто устают. Ощущение, что сейчас этого довольно много, ищут как конфиденциально, так и открыто», - рассказала она, добавив, что на позиции среднего звена подается меньше заявок, так как на таких должностях большее значение имеет специфика специальности.