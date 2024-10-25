Многие топ-менеджеры сейчас находятся в поиске работы, и есть примеры, когда на одну вакансию поступает более ста заявлений, сообщают «Деловые ведомости».
Руководители ищут работу: на одно место более ста заявок
Как рассказала в эфире радио Äripäev член правления и специалист по подбору персонала Tammiste Personalibüroo Илона Вийлу, на должность руководителей всегда было много кандидатов, но сейчас их стало особенно много.
«Тренд таков, что сейчас топ-менеджеров и стратегических руководителей ищет как государственный, так и частный сектор. Старых руководителей заменяют, или же они просто устают. Ощущение, что сейчас этого довольно много, ищут как конфиденциально, так и открыто», - рассказала она, добавив, что на позиции среднего звена подается меньше заявок, так как на таких должностях большее значение имеет специфика специальности.
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