Eurbor существенно снизился: тысячи заемщиков смогут сэкономить на кредите

Благодаря этому жизнь заемщиков снова станет легче, поскольку, например, средний ежемесячный платеж по жилищным кредитам снизится примерно на 100 евро в годовом исчислении.

Кроме того, банки также снизили свою маржу из-за постоянно растущей конкуренции на местном рынке.

Таким образом, финансовая выгода, если мы говорим, к примеру, о жилищном кредите на сумму 150 000 евро, уже может достигать почти 130 евро в год.

В пятницу шестимесячная ставка Euribor опустилась до уровня в 2,894 процента.

За год она снизилась уже более чем на 1,2 процентных пункта, или почти на треть.

Последний раз ставка Euribor находилась на этом уровне в январе 2023 года.

Пора пересматривать договор?

Если в начале года банки при выдаче жилищных кредитов просили среднюю маржу в размере 1,8-1,9 процента в дополнение к Euribor, то теперь конкуренция вынуждает их заключать кредитные договоры с маржой 1,45-1,6 процента.

В случае, если речь идет о заемщиках с более высокими доходами, банковская маржа по кредитам может быть снижена до 1,35 процента.

Сегодня многие клиенты банков также ведут переговоры о пересмотре маржи по ранее подписанным кредитным договорам.

Для этого, конечно, заемщик должен сначала запросить предложение у своего родного банка (как вариант, у конкурента).

Снижение долговой нагрузки постепенно повысит покупательную способность населения, ведь почти четверть домохозяйств Эстонии имеют жилищные кредиты.

По словам экспертов, снижение процентных ставок уже привело к увеличению спроса на кредиты и оживлению рынка недвижимости.

Согласно последним прогнозам, шестимесячный Euribor должен упасть ниже 2,7 процента в январе следующего года и до 2,45 процента к концу марта.