До и после В этой детской не придется менять мебель каждые два года

Комната, которую семья хочет превратить в сказочную игровую зону и вдохновляющий уголок для учебы, имеет сложную конфигурацию: самая высокая точка потолка достигает 4,3 метра. Дизайнер интерьеров IKEA Сэлли Прейтоф которая помогала семье, делится советами, как разумно преобразовать пространство детской.

Мебель, которая растет вместе с ребенком

Дизайнер отмечает, что родители часто выбирают для маленьких детей мебель больших размеров, чтобы ее не пришлось часто менять. Однако лучше выбирать мебель, которая растет вместе с ребенком.

«Детскую нужно оформлять так, чтобы ребенку хотелось там играть. Такую атмосферу легко создать с помощью специально разработанной для детей мебели: она будет удобной, соответствовать размеру и моторике ребенка и радовать красивыми цветовыми сочетаниями. Но самое главное – детская мебель разрабатывается с учетом безопасности: углы закруглены, дверцы шкафов оснащены механизмом плавного закрывания, а в процессе производства не используются вредные химические вещества», - говорит Прейтоф.

Для хозяина этой комнаты дизайнер интерьеров выбрала раздвижную кровать, которая будет расти вместе с ребенком и служить на протяжении многих лет. Она также спроектировала модульную систему хранения, которую можно адаптировать по мере изменения потребностей: добавлять или убирать части, менять разноцветные дверцы, тем самым полностью обновляя внешний вид комнаты.