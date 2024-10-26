Детская, по сравнению с другими помещениями в квартире, требует обновления чаще, ведь дети растут и их потребности меняются. Дизайнер интерьеров IKEA обустроила комнату для активного пятилетнего мальчика так, чтобы не было необходимости менять мебель каждые два года. К тому же дизайнеру пришлось выполнить и еще одну необычную задачу.
До и после ⟩ В этой детской не придется менять мебель каждые два года
Комната, которую семья хочет превратить в сказочную игровую зону и вдохновляющий уголок для учебы, имеет сложную конфигурацию: самая высокая точка потолка достигает 4,3 метра. Дизайнер интерьеров IKEA Сэлли Прейтоф которая помогала семье, делится советами, как разумно преобразовать пространство детской.
Мебель, которая растет вместе с ребенком
Дизайнер отмечает, что родители часто выбирают для маленьких детей мебель больших размеров, чтобы ее не пришлось часто менять. Однако лучше выбирать мебель, которая растет вместе с ребенком.
«Детскую нужно оформлять так, чтобы ребенку хотелось там играть. Такую атмосферу легко создать с помощью специально разработанной для детей мебели: она будет удобной, соответствовать размеру и моторике ребенка и радовать красивыми цветовыми сочетаниями. Но самое главное – детская мебель разрабатывается с учетом безопасности: углы закруглены, дверцы шкафов оснащены механизмом плавного закрывания, а в процессе производства не используются вредные химические вещества», - говорит Прейтоф.
Для хозяина этой комнаты дизайнер интерьеров выбрала раздвижную кровать, которая будет расти вместе с ребенком и служить на протяжении многих лет. Она также спроектировала модульную систему хранения, которую можно адаптировать по мере изменения потребностей: добавлять или убирать части, менять разноцветные дверцы, тем самым полностью обновляя внешний вид комнаты.
«Шкаф не обязательно должен занимать всю стену, так как это не всегда удобно для маленького ребенка. В нишу под скосом я добавила отдельные шкафчики, которые можно ставить друг на друга», - рассказала Сэлли.
Хранение – ключ к порядку
Наличие места для каждой вещи значительно упрощает поддержание порядка в детской. Хорошо организованное хранение также может сделать для ребенка процесс уборки игрушек более увлекательным.
«Место для хранения, адаптированное к росту ребенка, и удобное расположение вещей позволяют ему самостоятельно брать и складывать одежду и игрушки. Это помогает развивать у детей самостоятельность», - говорит дизайнер интерьеров IKEA.
Например, она рекомендует использовать стеллаж с разноцветными ящиками. Это помогает детям сортировать игрушки по цвету или типу, делая процесс хранения более интересным и увлекательным. Ящики разного размера, настенные системы хранения, тележки, панно с крючками – все это помогает детям поддерживать порядок весело и легко.
Уют в детской комнате
Семья хотела, чтобы комната приносила ребенку радость и вдохновение каждый день. Поэтому дизайнер помогла создать не только практичную, но и уютную комнату.
«Игровую атмосферу в комнате можно создать с помощью цветов или выбранной темы. Даже если мебель белая, добавьте аксессуары, подушки, постельное белье, коврик и органайзеры любимого цвета. Это позволит легко изменять внешний вид комнаты в будущем», - советует дизайнер.
«Высокие потолки придают ощущение простора и обеспечивают достаточное количество света для игр и учебы. В комнате с таким высоким потолком я рекомендую повесить крупный светильник, который визуально опустит потолок и сделает пространство более уютным», - объясняет Сэлли.
В детскую можно добавить свет и цвет с помощью разных светильников. Дизайнер рекомендует использовать яркую светодиодную ленту, например, прикрепив ее под кроватью.