Финский лыжный союз залез в кошельки спортсменов

В сентябре Postimees писал, что Финляндия будет собирать плату за участие в соревнованиях с лыжников. Причина – плохое финансовое положение и политика жесткой экономии Финского лыжного союза, ведь в прошлом году союз понес убытки в два миллиона евро. Тогда говорилось, что за участие в этапе Кубка мира с лыжников могут взимать максимальную плату в размере 500 евро.

По данным Iltalehti, лыжный союз принял решение, что с прыгунов с трамплина и биатлонистов будет взиматься доля самофинансирования в размере 200 евро за участие в каждом этапе Кубка мира на выходных.

Спортсмены не в восторге от мысли, что им придется платить за представление Финляндии в серии КМ.

«Эти деньги покроют расходы на проведение этапа Кубка мира на выходных. Расходы состоят, среди прочего, из проезда, проживания, тренеров, физиотерапевтов и услуг, которые они предлагают», - объяснила Iltalehti Марлена Валтасола, исполняющая обязанности главы Финского лыжного союза.

Сезон Кубка мира по прыжкам с трамплина начинается в конце ноября в Лиллехаммере (Норвегия), а для двоеборцев - в последнюю неделю ноября в Рука, где также стартует серия КМ по беговым лыжам.

Кристьян Колл, генеральный секретарь Эстонского лыжного союза, сообщил Postimees в сентябре, что Эстония не будет вводить такую ​​плату за участие в предстоящем сезоне. Однако, по его оценке, запланированная доля самофинансирования для финских лыжников в размере 500 евро оказалась на удивление маленькой. Сейчас известно, что она снижена до 200 евро.

«Я думаю, что это окажет очень большого финансового эффекта с точки зрения лыжного союза. Но реальность такова, что беговые лыжи стали очень дорогим видом спорта. Даже в крупных странах лыжные союзы вынуждены тщательно считать бюджет, чтобы свести концы с концами», — сказал Колл.