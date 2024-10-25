Неоднозначные высказывания лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса относительно избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства, мягко говоря, вызывают недоумение. Говоря прямо, они подрывают демократию, пишет депутат Рийгикогу Яанус Карилайд («Отечество»).
Мнение ⟩ Абсурдные «компромиссы» социал-демократов насчет граждан РФ подрывают демократию
С весны 2022 года социал-демократы тормозят вопрос избирательных прав. Теперь - по всей видимости, под давлением коалиционных партнеров - они якобы обсудили его.
Предложенное решение, разумеется, является верхом абсурда: пусть более чем 83 000 проживающих в Эстонии граждан России, а также все остальные иностранцы с долгосрочным видом на жительство и владельцы серых паспортов подпишут документ, в котором говорится, что они осуждают войну в Украине! Кроме того, по мнению Ляэнеметса, Полиции безопасности следует предоставить право по своему усмотрению исключать из избирательных списков людей, которые открыто демонстрируют антиэстонскую позицию и выражают поддержку режиму Путина. Например, путем слишком демонстративного использования символа Z, привел пример министр внутренних дел в интервью ERR.
Евгений Осиновский утверждает, что в таком случае количество иностранцев, «обладающих правом голоса», сократится на 70 процентов. Во-первых, эта формулировка намеренно вводит в заблуждение, так как «право» будет предоставлено лишь благодаря подписи на бумаге. Во-вторых, осмелюсь утверждать, что это число сознательно и намеренно завышено: какая-то подпись на бумаге в конечном итоге ничего не решает, Путин лишь посмеется над этим.
Кто-то всерьез считает, что если поставить российского гражданина перед выбором между лояльностью кровавому диктатору и угрозами, он вспомнит о подписи, которую поставил на территории мирной Эстонии? Враг настолько простодушен, что не догадается солгать в подобной ситуации?
Отдельный вопрос: как Полиция безопасности будет анализировать, кто и насколько выступает против Эстонии и Украины: сколько символов Z можно считать «чрезмерным количеством»? Как в демократической стране вообще могла возникнуть мысль, что слежка за людьми лучше, чем достижение политического консенсуса и изменение Конституции?
Свое предложение по изменению Конституции сегодня представила также «Ээсти 200». Оно во многом похоже на поправку, предложенную в начале недели 28 депутатами Рийгикогу, которая уточняет, кто имеет право голосовать на местных выборах в Эстонии. Формулировку можно обсуждать, но важно, чтобы это изменение быстро прошло первое чтение в парламенте, ведь до второго чтения останется ровно три месяца: все дебаты должны состояться в этот период, а не сейчас, поскольку время неумолимо.
Подозреваю, что за свежей авантюрой социал-демократов также стоит желание потянуть время на обсуждения, предлагать все новые нелепые «компромиссы», чтобы отложить решение вопроса на будущее.
Кстати, в предложении «Ээсти 200» тоже есть одна опасная оговорка, согласно которой в дальнейшем для получения эстонского гражданства больше не потребовался бы документ, подтверждающий отказ от российского гражданства. Это было бы на руку Путину: сейчас он отказывает своим оппонентам в выходе из гражданства, а в будущем ему вообще не нужно было бы давать такое разрешение. По сути, это означало бы введение двойного гражданства в Эстонии, что подорвало бы государственную безопасность. Действовать нужно как раз в противоположном направлении.
Да, при лишении избирательного права граждан стран-агрессоров и обладателей серых паспортов пострадают и те, кто настроен к Эстонии положительно. Это неизбежно, но невозможно создать такие юридические схемы, чтобы в этом вопросе все остались в выигрыше.
И на самом деле эти люди сами прекрасно все понимают! Граждане России, которые считают себя патриотами Эстонии, смогут смириться с тем, что им не позволят голосовать на местных выборах, потому что они лучше всех осознают, почему Эстонии необходимо принять такое решение в интересах своей безопасности.
Те, кто не могут смириться с отказом от голосов российских граждан, - это сами социал-демократы. Премьер-министр от Партии реформ Кристен Михал четко обозначил свою твердую позицию: граждан России нужно лишить права голоса. Вопрос в том, как долго он собирается терпеть нерешительного коалиционного партнера? Не потому ли, что идея затягивания времени нравится и ему самому: если вопрос об избирательном праве снимут с повестки, то на первый план с новой силой выйдут неудобные для Партии реформ экономические вопросы.