Мнение Абсурдные «компромиссы» социал-демократов насчет граждан РФ подрывают демократию

Свое предложение по изменению Конституции сегодня представила также «Ээсти 200». Оно во многом похоже на поправку, предложенную в начале недели 28 депутатами Рийгикогу, которая уточняет, кто имеет право голосовать на местных выборах в Эстонии. Формулировку можно обсуждать, но важно, чтобы это изменение быстро прошло первое чтение в парламенте, ведь до второго чтения останется ровно три месяца: все дебаты должны состояться в этот период, а не сейчас, поскольку время неумолимо.

Подозреваю, что за свежей авантюрой социал-демократов также стоит желание потянуть время на обсуждения, предлагать все новые нелепые «компромиссы», чтобы отложить решение вопроса на будущее.

Кстати, в предложении «Ээсти 200» тоже есть одна опасная оговорка, согласно которой в дальнейшем для получения эстонского гражданства больше не потребовался бы документ, подтверждающий отказ от российского гражданства. Это было бы на руку Путину: сейчас он отказывает своим оппонентам в выходе из гражданства, а в будущем ему вообще не нужно было бы давать такое разрешение. По сути, это означало бы введение двойного гражданства в Эстонии, что подорвало бы государственную безопасность. Действовать нужно как раз в противоположном направлении.