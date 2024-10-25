Степень износа организма принято оценивать по скорости ходьбы и мышечной силе человека.
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Насколько быстро вы стареете? Простой тест без всяких анализов
Но теперь исследователи говорят, что есть еще более простой и эффективный тест для оценки динамики возрастных изменений: нужно просто постоять в позе цапли на одной ноге.
Согласно исследованию, о котором рассказывает портал Medical Daily, неспособность человека удерживать баланс является самым достоверным признаком прогрессирующего старения.