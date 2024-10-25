В Нымме продается дом, построенный в 1930-х годах и сохранивший верность эпохе, в которую был рожден.
ФОТО ⟩ В Нымме продается уникальный дом, похожий на музей стиля ар-деко
Дом площадью 363,6 м2 расположен на земельном участке площадью 2993 м2 в одной из самых живописных частей Нымме, со вкусом обставлен и украшен великолепными произведениями искусства.
Здание было спроектировано архитектором Эугеном Захариасом в 1930-х годах, а строительство завершилось 27 августа 1940 года. В 2004 году была произведена полная реновация, которой руководила известный эстонский архитектор интерьеров Юта Лембер.
В ходе реновации было сохранено много аутентичных деталей. Дом состоит из двухслойного бревенчатого каркаса и снаружи утеплен минеральной ватой. Внешний вид здания не подвергся изменениям: наружные стены оштукатурены, заменены окна. Два года назад жестяную крышу заменили на новую и сделали дополнительную изоляцию, отвечающую современным требованиям.
Недвижимость, выставленная на продажу, состоит из двух отдельных участков по адресам: Вабадузе-пст, 109 (1943 м2) и Вабадузе-пст, 109а (1050 м2). При желании у нового собственника есть возможность построить отдельный дом на участке Вабадузе-пст, 109а.
Двор благоустроен и огорожен деревянным забором, обеспечивающим приватность. Во дворе достаточно места для установки садовой мебели, а также подготовлено место для открытого бассейна.
Территорию украшает установленная под соснами бронзовая фигура страуса работы художника Яака Соанса и архитектора Рейна Луупа. Скульптур в ныммеских дворах достаточно, но поскольку в Нымме часто встречаются белки, зайцы и лисы, было решено выбрать для ландшафтного дизайна особенную птицу.
Полы первого этажа покрыты классическим паркетом «в елочку», а потолки – прочными фанерными панелями. В спальнях второго этажа и на кухне полы покрыты таким нечасто встречающимся напольным материалом как мармолеум. В подвале пол из сосновой доски. Для отделки ванных комнат используется керамическая плитка.
Отреставрированы оригинальные окна и двери с петлями, замками и ручками. Массивная деревянная лестница с отреставрированными перилами, безусловно, сама по себе является достопримечательностью.
Стены винного погреба сделаны из известняка и бетона, что обеспечивает необходимую температуру и влажность для хранения винной коллекции. Имеется и дровяная баня.
Всего в доме четыре санузла: один на цокольном этаже, один на первом и два на втором этаже. В трех установлены ванны, в одном - душ.
Это дом в классическом стиле функционализм, интерьер которого отличается мебелью в стиле ар-деко. Столовую освещают люстры, реконструированные на основе коридорных светильников, спроектированных Аларом Котли. А жемчужиной гостиной является оригинальный изразцовый камин, который хорошо держит тепло.
Цветовая гамма одной из спален определяется камином, отделанным голубыми изразцами. В кабинете важное место, безусловно, занимает письменный стол с двумя стульями для гостей в скандинавском югенд-стиле, изготовленные для замка Таагепере в 1880 году.
Одними из самых интересных и привлекающих внимание частями дома, безусловно, являются домашний кинотеатр и бильярдная, расположенные на цокольном этаже. Акустический проект разработала Линда Мадалик, самый признанный специалист по звуку в Эстонии. Элементом дизайна являются изображения проекта дома, выполненные архитектором Захариасом, и виды фасада, размещенные на стене бильярдной.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.