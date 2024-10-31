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Наемный убийца: экс-участник преступной группировки сбежал из России в Эстонию?

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Фото: Коллаж Rus.Postimees. Canva.

Российский суд в октябре вынес постановление о заключении под стражу Вадима Камалетдинова, которого подозревают в совершении нескольких заказных убийств еще в 2000 году. По данным российских СМИ, Камалетдинов может скрываться на территории Эстонии.

По версии следствия, бизнесмен, соучредитель петербургского ночного клуба «Грибоедов» Олег Каштело в январе 2000 года решил избавиться от своего 23-летнего телохранителя, экс-спецназовца Сергея Максимова, поскольку считал, что тот готовит на него покушение. Убийство Каштело он поручил совершить Вадиму Камалетдинову и Дмитрию Карлику. 26 января 2000 года в холле общежития в Санкт-Петербурге Максимов был застрелен.

В том же году, 15 июня, Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело убили , члена сборной СССР легкоатлета Вячеслава Бордукова. Его тело они закопали в лесу. Целью убийства, по данным следствия, было хищение автомобиля жертвы. Бордуков долгое время числился пропавшим без вести, пока 15 мая 2024 года его останки не были обнаружены.

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