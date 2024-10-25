Предложение Ляэнеметса о судьбе права голоса граждан России подверглось критике

Вместо создания «мыслительной полиции» она предлагает решить ситуацию, опираясь исключительно на механизмы правового государства: поддержать изменения в законе, которые бы лишили граждан России возможности голосовать на местных выборах.

Синисалу: предложение приведет к новым проблемам.

Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу в программе Uudis+ сказал, что предложение Социал-демократической партии требовать от проживающих здесь граждан России на местных выборах подтверждения их лояльности Эстонскому государству создаст больше проблем, чем решит.

«Если мы начнем обсуждать, что существует список иностранных граждан, и все желающие участвовать подписывают заявление, осуждающее действия России и подтверждающее их лояльность, то означает ли это, что те, кто не захотят голосовать и подписывать, автоматически становятся угрозой безопасности, с которой нужно что-то делать?» - отметил Синисалу.

Он подчеркнул, что не проработаны юридические вопросы, которые могут возникнуть. «Исключение из такого списка - это по сути административное действие, которое может быть оспорено в суде. Я не уверен, что у КаПо будет интерес заниматься раскрытием информации о тысячах людей, так как подобные судебные процессы неизбежно приведут к этому», - сказал Синисалу.

Он также выразил сомнение в том, насколько такая деятельность может быть оспорена в суде, и какой интерес у КаПо публиковать данные о тысячах людей, если это влечет за собой судебный процесс.