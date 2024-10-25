Правые считают, что план министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса передать решение о праве голоса граждан России силовым органам представляет угрозу для Эстонии. Среди тех, кто не поддерживает эту идею, - бывший глава КаПо.
Предложение Ляэнеметса о судьбе права голоса граждан России подверглось критике
В пятницу утром ERR сообщил, что Социал-демократическая партия внесет в правительство предложение, согласно которому голосовать на муниципальных выборах смогут только те постоянно проживающие в Эстонии иностранцы, которые подтвердят свое осуждение войны, начатой Россией против Украины, а Полиция безопасности получит право вычеркивать из списков избирателей нежелательных иностранцев.
«В демократическом государстве жизнь людей регулируется законами, принятыми парламентом, а не решениями силовых органов», - заявила глава Партии правых Лавли Перлинг. Она подчеркнула, что план Лаури Ляэнеметса, согласно которому силовые структуры будут решать, могут ли граждане России голосовать, представляет собой серьезную угрозу для Эстонии, поскольку он противоречит принципам правового государства.
Перлинг также отметила, что уже само обсуждение такой неуместной идеи коалиционной партией - это знак опасности.
Она отметила, что в Эстонии проживает около 140 тысяч лиц, не имеющих гражданства, и, следовательно, силовые органы могут начать принимать решения о мнениях десятков тысяч людей. Перлинг считает, такая система характерна для России и других авторитарных стран, но не для правового государства.
«Ляэнеметс, по ее словам, путает действия и мысли - в правовом государстве людей привлекают к ответственности только за действия, а не за мысли, и только на основании решения суда, а не указа "мыслительной полиции" Ляэнеметса. Уже сейчас можно привлекать к ответственности за нарушение общественного порядка, антигосударственную деятельность и разжигание ненависти, угрожающее жизни и здоровью людей».
Вместо создания «мыслительной полиции» она предлагает решить ситуацию, опираясь исключительно на механизмы правового государства: поддержать изменения в законе, которые бы лишили граждан России возможности голосовать на местных выборах.
Синисалу: предложение приведет к новым проблемам.
Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу в программе Uudis+ сказал, что предложение Социал-демократической партии требовать от проживающих здесь граждан России на местных выборах подтверждения их лояльности Эстонскому государству создаст больше проблем, чем решит.
«Если мы начнем обсуждать, что существует список иностранных граждан, и все желающие участвовать подписывают заявление, осуждающее действия России и подтверждающее их лояльность, то означает ли это, что те, кто не захотят голосовать и подписывать, автоматически становятся угрозой безопасности, с которой нужно что-то делать?» - отметил Синисалу.
Он подчеркнул, что не проработаны юридические вопросы, которые могут возникнуть. «Исключение из такого списка - это по сути административное действие, которое может быть оспорено в суде. Я не уверен, что у КаПо будет интерес заниматься раскрытием информации о тысячах людей, так как подобные судебные процессы неизбежно приведут к этому», - сказал Синисалу.
Он также выразил сомнение в том, насколько такая деятельность может быть оспорена в суде, и какой интерес у КаПо публиковать данные о тысячах людей, если это влечет за собой судебный процесс.