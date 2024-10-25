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Neste сворачивает проект по производству возобновляемого водорода

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Завод Neste в Порвоо.
Завод Neste в Порвоо. Фото: Neste

Финская топливно-энергетическая компания Neste решила пересмотреть свои планы и отказалась от инвестиций в электролизер мощностью 120 МВт, который предполагалось запустить на нефтеперерабатывающем заводе в Порвоо.

Накануне руководство Neste проинформировало о своем решении отказаться от инвестиций в проект электролизера мощностью 120 МВт, передает Yle.

Цель проекта состояла в том, чтобы начать производство возобновляемого водорода на нефтеперерабатывающем заводе в финском городе Порвоо.

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