СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Стрельба в небо, спасение увязшего в болоте человека, кража садовых инструментов

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

Пожары

В 10:26 Центр тревоги получил сообщение о дыме, идущем из отдельно стоящего гаража на улице Пыхья в городе Кехра волости Ания. Житель пытался потушить огонь ведрами с водой, но пламя уже распространилось на чердак гаража. На место прибыли спасатели Кехра, Козе и Мууга, первые из которых прибыли в 10:31. Они сразу же зашли в гараж, чтобы потушить огонь, а следующая команда, прибывшая на место, проникла на чердак, полный дыма. К 10:56 пожар был локализован. В 12:36 пожар был полностью потушен, помещение проверено с тепловизором. Никто не пострадал. По мнению руководителя спасательных работ, пожар, вероятно, начался из-за неправильного обращения с золой. Горячая зола была помещена в пластиковое ведро и оставлена в гараже, где расплавила пластик и вызвала возгорание стены, после чего огонь перешел на чердак.

Пожар на чердак гаража на улице Пыхья в городе Кехра. Фото: Põhja päästekeskus