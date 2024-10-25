Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о стрелявшем в небо человеке, а также о краже садовых инструментов. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о разливе дизельного топлива у D-терминала в Таллинне и о спасении увязшего в болоте человека.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Стрельба в небо, спасение увязшего в болоте человека, кража садовых инструментов
Серьезное нарушение общественного порядка
24 октября во второй половине дня полиция получила вызов в Силламяэ, где 65-летний мужчина произвел выстрелы в небо из предмета, похожего на оружие. Полиция задержала мужчину, а похожий на оружие предмет был изъят. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного дела.
Кража
В период с 20 по 24 октября на улице Ару в Пярну были взломаны хозяйственные постройки, откуда были похищены измельчитель веток Makita, триммер для травы Makita и алюминиевый бак для воды. Первоначальный ущерб составил более 600 евро.
Мошенничество
В начале октября человек обнаружил в банковской выписке, что на его имя без его ведома было электронно оформлено несколько договоров с компанией сотовой связи. Ущерб составил 2198 евро.
Безопасность на границе
24 октября на погранпункте «Лухамаа» гражданку Украины не пустили в Эстонию, поскольку у нее не было законных оснований для въезда на территорию Шенгенской зоны. Женщине отказали во въезде и отправили обратно в Россию.
В ночь на 25 октября на погранпункте «Койдула» пограничники проверили внедорожник Audi с польскими номерами и его водителя и обнаружили, что документ, предъявленный водителем, был поддельным. Водительское удостоверение было изъято, и за руль сел сопровождающий пассажир, имеющий право на управление транспортным средством.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Канады, одного гражданина России и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
Пожары
В 10:26 Центр тревоги получил сообщение о дыме, идущем из отдельно стоящего гаража на улице Пыхья в городе Кехра волости Ания. Житель пытался потушить огонь ведрами с водой, но пламя уже распространилось на чердак гаража. На место прибыли спасатели Кехра, Козе и Мууга, первые из которых прибыли в 10:31. Они сразу же зашли в гараж, чтобы потушить огонь, а следующая команда, прибывшая на место, проникла на чердак, полный дыма. К 10:56 пожар был локализован. В 12:36 пожар был полностью потушен, помещение проверено с тепловизором. Никто не пострадал. По мнению руководителя спасательных работ, пожар, вероятно, начался из-за неправильного обращения с золой. Горячая зола была помещена в пластиковое ведро и оставлена в гараже, где расплавила пластик и вызвала возгорание стены, после чего огонь перешел на чердак.
25 октября в 01:32 В 01.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в двухэтажном многоквартирном доме на улице Папли в поселке Люганузе одноименной волости из-под двери одной из квартир в подъезд просачивается дым. В квартире сработал дымовой датчик. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что весь подъезд был заполнен дымом. Они вошли в квартиру в противодымном снаряжении и обнаружили в ней горящий диван, на котором лежал жилец. Человека немедленно вынесли наружу и передали работникам скорой помощи, которая доставила его в больницу. Предположительной причиной пожара стало курение. В квартире был исправный дымовой датчик, который сработал, но, вероятно, из-за сильного алкогольного опьянения житель его не услышал. К счастью, звук услышал сосед. Спасатели проветрили квартиру и подъезд.
ДТП
В 18:22 спасатели прибыли на место ДТП на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в районе Хааберсти, где была сбита косуля. Спасатели убрали тушу животного с дороги и уведомили охотников.
В 20:22 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревню Лайкюла волости Ляэне-Нигула. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них оказался поперек дороги, из него вытекли жидкости. Спасатели отсоединили клеммы аккумулятора, засыпали утечку масла абсорбентом и освободили проезжую часть для других участников движения.
Прочее
В 12:25 в Центр тревоги поступила информация о пропавшем человеке в поселке Ууэмыйза в Хаапсалу. Спасатели начали поиски на суше с помощью квадроцикла и с воздуха при помощи дрона. В 13:01 человека обнаружили с помощью дрона на заболоченной местности у побережья, где он застрял и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели доставили его на твердую почву при помощи квадроцикла и передали в руки медиков для проверки состояния здоровья.
В 17:47 спасатели устранили разлив дизельного топлива из автомобиля в зоне регистрации транспортных средств у D-терминала в Кесклинне. Разлив топлива площадью 30 квадратных метров был покрыт абсорбентом, а окончательную очистку выполнил персонал порта.