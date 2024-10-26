Житель Эстонии, который ранее уже дважды наказывался в уголовном порядке и восемь раз в рамках производства о проступке, вновь предстал перед судом. Его вину удалось доказать по трем эпизодам.
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В Таллинне орудовал серийный вор: люди сами впускали его в дома
Согласно обвинению, 23 апреля этого года около 15:40 33-летний Рауно в фойе музея в Таллинне украл из рюкзака другого посетителя мобильный телефон iPhone и ежедневник, после чего покинул здание. Общая сумма ущерба составила 624 евро.
13 мая около половины восьмого утра, в столице, Рауно по домофону позвонил в случайную квартиру и заявил, что он житель этого дома, но не может попасть домой, и попросил открыть входную дверь. Преступнику повезло: без лишних вопросов дверь ему открыли. Как только Рауно попал в подъезд, он украл оставленный там велосипед стоимостью 923,75 евро.