В Таллинне орудовал серийный вор: люди сами впускали его в дома

Согласно обвинению, 23 апреля этого года около 15:40 33-летний Рауно в фойе музея в Таллинне украл из рюкзака другого посетителя мобильный телефон iPhone и ежедневник, после чего покинул здание. Общая сумма ущерба составила 624 евро.

13 мая около половины восьмого утра, в столице, Рауно по домофону позвонил в случайную квартиру и заявил, что он житель этого дома, но не может попасть домой, и попросил открыть входную дверь. Преступнику повезло: без лишних вопросов дверь ему открыли. Как только Рауно попал в подъезд, он украл оставленный там велосипед стоимостью 923,75 евро.