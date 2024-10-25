«Я жил в пузыре, где все классные и толерантные». Из-за обвинений в гомосексуальности самарец потерял работу в госагентстве и эмигрировал

Леонтович Фото: personal archive

«У меня не было морального ресурса и даже мысли о том, чтобы как-то бастовать против этого и говорить, чтоб они меня сами увольняли, потому что я не видел в этом никакого смысла. Какая разница, буду я уволен по статье или по собственному желанию», — говорит он.

Написав заявление, Леонтович попрощался с коллегами. «Они были в шоке, выражали сочувствие, — вспоминает он, — Хоть я и недолго проработал в этом месте, у нас были довольно теплые отношения. Они знали, что я за человек и что могу хорошо работать. Думаю, что даже если кто-то и был против ЛГБТ, никто этого не показывал».

С работы он отправился домой — собирать вещи и документы. Наблюдая за тем, как развивается скандал вокруг него, он понял, что ему может угрожать опасность: от нападок Хинштейна и атак гомофобов до административного или уголовного преследования. По его словам, решение уехать он принял сразу после того, как увидел пост Хинштейна.

Загранпаспорта у него не было, поэтому он решил ехать в граничащий с Самарской область Казахстан, куда можно попасть по российскому внутреннему паспорту.