За неделю цены на заправках в Таллинне выросли

В Таллинне цены на все виды топлива за неделю выросли на 3,1 цента. В столице Латвии цены на топливо остались на уровне прошлой пятницы, а в Вильнюсе на цент подешевело только дизельное топливо.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,620 евро, что на 6,6 цента больше, чем в Риге, и на 20,1 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,670 евро, что на 10,6 цента больше, чем в Риге, и на 15,2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,500 евро, что на 3,4 цента меньше, чем в Риге, и на 11,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.