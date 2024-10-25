ФОТО Инструкторы Tallink провели учения по эвакуации с тонущего судна

В совместных учениях приняли участие 12 инструкторов и тренеров Tallink, которые ежедневно работают на ответственных должностях на судах компании. В Таллинском заливе отрабатывались эвакуация на спасательную лодку, извлечение людей с поверхности воды и оказание первой помощи при переохлаждении.

По словам Лейнсалу, учения обычно проходят в контролируемых условиях и при хорошей погоде. Однако на этот раз было решено испытать опытных инструкторов, чтобы отработать навыки выживания в максимально реалистичных условиях открытого моря.

«Мы провели учения по сценарию, где оказались в бедственном положении на море, покинули судно и переправились на спасательную лодку, где должны были выживать до прихода помощи. В конце мы отрабатывали спасение с водной поверхности в почти полной темноте. Учения проходили осенью в холодную погоду, при температуре воды около десяти градусов, и мы провели на море всего четыре часа, из которых 1,5 часа находились в спасательной лодке.Эмоции участников были очень схожи с теми, которые они испытывали бы в реальных ситуациях», - рассказал Лейнсалу.