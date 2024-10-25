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Каллас о предложении социал-демократов: подтверждение лояльности – сомнительный метод

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Кристина Каллас, претендующая на пост председателя "Ээсти 200", сказала, что не чувствует большого стремления возглавляемых Лаури Ляэнеметсом соцдемов к сокращению расходов.
Кристина Каллас, претендующая на пост председателя "Ээсти 200", сказала, что не чувствует большого стремления возглавляемых Лаури Ляэнеметсом соцдемов к сокращению расходов. Фото: Mihkel Maripuu

По словам председателя «Ээсти 200» Кристины Каллас, вопрос о праве голоса граждан России и Беларуси можно решить только путем изменения конституционного строя, и все остальные варианты лишь оттягивают решение проблемы.

«Все знают, что единственный способ решить этот вопрос - изменить Конституцию. Права, закрепленные в Конституции, нельзя ограничивать ни подтверждением лояльности, ни составлением списков стран в законах. Подтверждение лояльности - это сомнительный метод, который, с одной стороны, угрожает демократическим принципам, поскольку нарушает право человека на свободу мнений, а с другой стороны, его трудно контролировать, ведь бумага все стерпит», - объяснила Каллас. Основные права человека, такие как право голоса, не могут быть связаны с контролем мнений.

«Партия ”Ээсти 200” подготовила законопроект, согласно которому в местных выборах могут участвовать граждане Эстонии, граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Позиция ”Ээсти 200” заключается в том, что нужно изменить Конституцию, в интересах безопасности государства и людей это необходимо реализовать», - добавила Каллас.

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