Каллас о предложении социал-демократов: подтверждение лояльности – сомнительный метод

«Все знают, что единственный способ решить этот вопрос - изменить Конституцию. Права, закрепленные в Конституции, нельзя ограничивать ни подтверждением лояльности, ни составлением списков стран в законах. Подтверждение лояльности - это сомнительный метод, который, с одной стороны, угрожает демократическим принципам, поскольку нарушает право человека на свободу мнений, а с другой стороны, его трудно контролировать, ведь бумага все стерпит», - объяснила Каллас. Основные права человека, такие как право голоса, не могут быть связаны с контролем мнений.