Грязин: дальше последует требование допускать к выборам только тех, кто голосует за соцдемов

«Сегодня мне искренне жаль, что Лавли (бывший генеральный прокурор Лавли Перлинг, нынешний лидер партии "Правые" - прим. ред.) больше не прокурор. Кто еще смог бы остановить Ляэнеметса? Ведь эта его предвыборная выходка (контроль лояльности избирателей) - шаг к государственному перевороту», - написал Грязин в Facebook.

«Дальше последует требование допускать к выборам только тех, кто голосует за соцдемов. Слушайте, вам не стыдно? У вас председатель - большевик... Хотя даже большевики не вводили ценз на убеждения. Ленин все-таки был юристом», - заключил он.

В пятницу глава Партии правых Лавли Перлинг раскритиковала план Лаури Ляэнеметса, согласно которому силовые структуры будут решать, могут ли граждане России голосовать. Она отметила, что это представляет собой серьезную угрозу для Эстонии, поскольку план противоречит принципам правового государства.

По ее мнению, проблему участия граждан РФ в муниципальных выборах следует решать исключительно инструментами правового государства, то есть приняв поправку в закон, которая лишит их такого права.