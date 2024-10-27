После появления в Таллинне коалиции без центристов в городе наконец открылась возможность завершить декоммунизацию, убрав советскую символику с оставшихся зданий той эпохи, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
Даниил Куракин ⟩ Советской символике на наших зданиях не место: полезным опытом может поделиться Берлин (3)
При этом у многих возникает вопрос, как стоит правильно проводить декоммунизацию и в какой мере конкретному зданию присущи идеологические черты советской эпохи.
Ответы на эти вопросы можно подсмотреть в Берлине, где после окончания Второй мировой войны была проведена денацификация и при этом в городе достаточно много построек нацистской эпохи.
Явных символов советской власти в Таллинне осталось не так уж и много, однако часть из них свысока смотрит на таллиннские улицы прямо в центре города.
Это, например, советская звезда над жилым домом на углу Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, или полноценный герб СССР на фасаде Центра русской культуры.
Поскольку для Эстонии советский режим был оккупационным, и во время Второй мировой войны Красная армия на территории Эстонии творила не менее ужасные вещи, чем вермахт, символика СССР у нас сопоставляется с символикой нацистской Германии и рассматривается как одинаково враждебная по отношению к независимой Эстонии.
Оба тоталитарных режима, красный и коричневый, начали Вторую мировую войну с раздела Польши в 1939-м, но лишь германский режим был подвергнут всеобщему осуждению, в том числе через трибунал над военными преступниками, в то время как советский избежал такой участи по разным историческим причинам.
Из-за такого отношения символы советской власти в городском пространстве зачастую воспринимаются более толерантно, чем если бы на их месте красовалась свастика.
Мы часто слышим такой аргумент: оставшаяся в городе советская символика – «это часть истории, и ее нужно сохранять».
Другие же говорят, что раз в Эстонии выступают за декоммунизацию, то нужно идти дальше и уничтожить все, что было построено при СССР, начиная с гостиницы «Олимпия», заканчивая панельной спальной застройкой.
Чтобы избежать в процессе декоммунизации подобных не слишком здоровых крайностей, можно взглянуть на то, как с тоталитарной символикой обошлись в Берлине - столице некогда самого страшного тоталитарного режима в истории человечества.
В Берлине сохранилось множество построек эпохи национал-социализма, которых объединяют между собой общие архитектурные черты.
Архитектура Гитлера - это некая смесь модернизма и неоклассицизма, из-за чего ее иногда называют «национал-социалистический классицизм», выделяя это течение как поджанр тоталитарной архитектуры, к которому, например, также относится сталинский ампир.
Однако, в отличие от весьма разнообразной архитектуры Сталина, полностью отрекшейся от идей конструктивизма и авангарда 20-х годов, архитекторы Гитлера, почерпнув многое у предшественников, создали весьма эндемичный архитектурный стиль.
Бывшее министерство Геринга
Постройки времен Третьего Рейха - огромные сооружения, которые зачастую (на момент своего создания) величались самыми-самыми в какой-либо отрасли.
Например, самое большое офисное здание в Европе той эпохи сегодня стоит на Вильгельмштрассе. Спроектировано оно любимым архитектором Германа Геринга, Эрнстом Загебиле, для рейхсминистерства авиации.
Это в прямом смысле лежачий небоскреб с длиной фасада в 250 метров, который описывали в прессе как типичный пример архитектуры устрашения.
В этом здании сочетаются все любимые приемы нацистов в архитектуре. К классицизму отсылает любовь к колоннадам - только вместо аккуратных цилиндрических колонн из античности у нацистов прямые и квадратные в своей основе столбы.
Высокие вертикальные окна увеличивают здание визуально при наличии небольшого количества этажей. Огромные размеры и отделанный тесаным камнем серый фасад призваны внушать горожанам трепет.
Гигантомания - отдельная особенность таких идеологий. Через размеры и богатство оформления режим указывает человеку на его место, помимо этого, нацистская архитектура еще и символизирует собой порядок и точность.
Несмотря на очевидный идеологический посыл здания бывшего рейхсминистерства, немцы его не трогают и даже более того, перевели туда федеральное министерство финансов Германии, тем самым продолжая его историю как правительственного офисного сооружения.
Секрет тут в том, что сегодняшние немцы подарили этому монстру новый, мемориальный смысл.
После падения нацистов здание использовали для своих нужд уже коммунисты, сделав из него сначала штаб-квартиру советской военной администрации, а затем туда вселился совет министров ГДР. После падения Берлинской стены всерьез рассматривался вариант сноса здания.
На сайте министерства прямо написано, что лишь продолжив использовать это здание, можно сохранить его историю, чтобы будущие поколения никогда не забыли эту главу из прошлого Германии.
У здания прибавилось мемориальных функций: в частности, площадь перед колоннадой была переименована в площадь Народного Восстания 1953 года, в память об огромной забастовке, начавшейся здесь, в Берлине, и распространившейся на всю страну, которая была силой подавлена советскими танками.
Новое имя для этого здания также носит мемориальный характер, ведь Детлев Роведдер, в честь которого оно названо, был первым председателем Попечительского совета по управлению собственностью бывшей ГДР, который занимался приватизацией предприятий.
Роведдер был убит террористами из Фракции Красной Армии 1 апреля 1991 года. На площади установили пояснительные стенды, рассказывающие историю этого здания и поясняющие спорные моменты.
Из министерства Геринга немцы сделали мемориал в память о событиях, связанных с этим зданием. Это один из вариантов того, как можно поступить с наследием тоталитарного режима.
Олимпийский стадион и другие примеры
Олимпийский стадион в Берлине изначально строился для того, чтобы показать всему миру величие германского спорта.
Проект был изначально «заряжен» нацистской идеологией и пропагандой – архитекторы сделали стадион визуально напоминающим римский Колизей, только в духе правящей тогда в Германии партии.
Прямоугольные колонны, отсылки на античность – все необходимое для пропагандистского эффекта в архитектуре стадиона присутствует.
Однако и его сносить не стали, убрав лишь нацистскую символику. При нацистах на парных колоннах висели часы и стилизованная свастика, но последнюю, само собой, убрали, и теперь одна колонна остается пустой, став своего рода напоминанием о прошлом.
В Берлине есть много примеров денацифицированной архитектуры Гитлера. Например, орел, установленный на крыше аэровокзала в Темпельхофе, сегодня распилен, и его голова стоит на пьедестале перед главным входом с пояснительной табличкой под ним.
При этом на фасаде сохранилось множество барельефов с имперскими орлами, не имеющими отношение к нацизму, ведь орел и до сих пор символ Германии, который красуется на ее гербе.
Денацификация в Берлине может стать примером декоммунизации: здания, построенные при нацистах, обретают, таким образом, новый смысл и очищаются от идеологически заряженных символов.
Такие постройки должны быть сохранены для истории, поскольку историю через архитектуру можно изучать ничуть не хуже, чем по учебникам. Архитектура – зеркало любой эпохи.
Что касается идеологических символов, то для Эстонии свастика равнозначна серпу с молотом, и наоборот. Поэтому этим символам нет места в нашем городском пространстве.
В то же время такие сооружения, как мемориал на Маарьямяэ, уже давно не имеют никакой идеологической символики, и все, что с таким местом нужно делать, это привести в порядок и снабдить поясняющими инфотабличками.
В идеале же необходимо подарить этому монументу новый смысл, чтобы он как можно меньше ассоциировался с социалистическим прошлым.
Все здания, построенные при нацистах в Берлине, сегодня имеют статус культурного и архитектурного наследия.
Немцы оставили эти постройки как напоминание себе самим о собственном прошлом и о том, что оно никогда не должно повториться.
Мы можем пойти по тому же пути, очистив наши города от советской символики, сохранив при этом здания той эпохи как память о полувеке несвободы, запечатлённой в камне.