При этом у многих возникает вопрос, как стоит правильно проводить декоммунизацию и в какой мере конкретному зданию присущи идеологические черты советской эпохи.

Ответы на эти вопросы можно подсмотреть в Берлине, где после окончания Второй мировой войны была проведена денацификация и при этом в городе достаточно много построек нацистской эпохи.

Явных символов советской власти в Таллинне осталось не так уж и много, однако часть из них свысока смотрит на таллиннские улицы прямо в центре города.

Это, например, советская звезда над жилым домом на углу Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, или полноценный герб СССР на фасаде Центра русской культуры.

Поскольку для Эстонии советский режим был оккупационным, и во время Второй мировой войны Красная армия на территории Эстонии творила не менее ужасные вещи, чем вермахт, символика СССР у нас сопоставляется с символикой нацистской Германии и рассматривается как одинаково враждебная по отношению к независимой Эстонии.

Здание Налоговой инспекции Шарлоттенбурга в Берлине, построенное между 1936 и 1939 годами. Фото: Erakogu

Оба тоталитарных режима, красный и коричневый, начали Вторую мировую войну с раздела Польши в 1939-м, но лишь германский режим был подвергнут всеобщему осуждению, в том числе через трибунал над военными преступниками, в то время как советский избежал такой участи по разным историческим причинам.