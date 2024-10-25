Военно-промышленные предприятия в России, которые получают рекордные госзаказы из-за войны в Украине, сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Новым кадрам предлагают высокие зарплаты и «бронь» от мобилизации.
За «бронь» и высокие зарплаты. Как в России ищут кадры для военпрома
В российском военно-промышленном комплексе (ВПК) за последний год резко вырос спрос на специалистов для производства танков, артиллерии, взрывчатки и прочей продукции - из-за войны, которую Россия ведет против Украины вот уже третий год.
Мобилизация, массовая эмиграция и отправка на фронт по контракту - все это спровоцировало дефицит кадров в РФ.
В условиях нехватки рабочей силы предприятия российского ВПК заманивают новых работников различными преференциями, в том числе высокими зарплатами и возможностью получить «бронь», чтобы не оказаться на фронте в Украине.
На деле обещания не всегда совпадают с реальностью, как выяснила DW, изучив сайты по поиску работы в России и поговорив с несколькими сотрудниками оборонных предприятий.
Россия не может решить вопрос дефицита кадров
В бюджете РФ на 2025 год заложена рекордная сумма на военные цели - 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 6,31% ВВП РФ.
С одной стороны, российские власти заливают «заоблачные деньги» в ВПК, но с другой - для повышения объемов производства надо найти свободные руки, объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич.
Сейчас в сфере ВПК РФ, по ее словам, задействовано свыше 2 млн человек.
Она поясняет: то, что президент РФ Владимир Путин с гордостью называет «исторически низким уровнем безработицы за последние 15-20 лет», на самом деле представляет небывалый кадровый голод в стране в разных областях, что означает, что «свободные руки» практически закончились.
Дефицит персонала по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек, подсчитали в ФГБУН «Институт экономики РАН».
Ситуация с доступностью незанятых на рынке труда в 2024 году ухудшилась, отчитался в недавнем исследовании Центробанк России.
Предприятия практически во всех отраслях, продолжает Зубаревич, в условиях кадрового голода вступили в гонку зарплат: с помощью финансовых посулов они переманивают специалистов друг у друга и пытаются сохранить существующие кадры.
По данным Минпромторга, рост зарплат в ВПК за два года составил 30-60%.
По мнению Зубаревич, эта ситуация из-за политики российских властей создает множество дисбалансов, за которые «экономика раньше или позже наказывает».
Чем заманивают сотрудников в ВПК
DW изучила популярный в России рекрутинговый сайт Dreamjob, на котором сотрудники могут оставлять анонимные комментарии.
За последние два года отзывов с упоминанием военно-промышленных предприятий стало заметно больше, что косвенно свидетельствует об их рекрутинговой активности.
Некоторые работодатели обещают множество социальных гарантий и различных бонусов, чтобы заманить к себе новых сотрудников.
К примеру, так поступает завод имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, производящий оборонную продукцию и взрывчатые вещества.
В описании вакансий там предлагают высокие зарплаты с индексацией, «бронь» от мобилизации и доставку домой после вечерних смен.
Впрочем, отзывы сотрудников говорят об иной картине: руководство, по словам одного из сотрудников, нередко вычитает из зарплаты из-за претензий к качеству работы.
«Неравномерные нагрузки за одинаковую зарплату», - добавляет другой сотрудник этого завода со стажем работы 1-2 года.
Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК «Энергия»), базирующейся в Московской области, тоже жалуются на иллюзорность высоких зарплат.
«ЗП по организации указывается довольно высокой, но при этом разрыв между руководством и рядовым сотрудником просто огромен», - пишет работник со стажем больше 10 лет.
По его словам, зарплата в крупном маркетплейсе может быть выше, чем инженера на их предприятии.
Хотя, добавляет он, чтобы «вырастить толкового инженера в данной сфере, нужно много времени».
Об «относительно достойных зарплатах» написали в профиле завода №9 в Екатеринбурге, где производят артиллерию. Но это, отмечает автор отзыва, возможно в случае «больших переработок».
Другой сотрудник сообщает, что зарплата в объявлении указывается одна, а «по факту меньше на четверть».
О том, что предприятие фактически обслуживает войну, в комментариях никто не упоминает.
На предприятиях жалуются на материально-техническое оснащение
Работники «Курганмашзавода», производящего боевые машины пехоты БМП-3 и БМД-4М, жалуются не только на низкую зарплату, но и на устаревшее оборудование.
Так, один из сотрудников пишет об оборудовании 1960-х годов выпуска, шестидневную рабочую неделю и низкую оплату труда - 42-46 тысяч рублей: «В термичке печи старые, техпроцессы старые уже неактуальные».
В объявлении завода по этой профессии указана зарплата от 75 тысяч рублей.
На РКК «Энергия» также недовольны «критической нехваткой мерительного и режущего инструмента» и компьютеров.
Сотрудник предприятия «Энергомаш» в Петербурге, поставляющем продукцию в том числе для военной отрасли, пишет об износе оборудования, из-за чего «большая часть завода кажется висящей на волоске».
В «Омсктрансмаше», производящем танки для армии РФ, пишут о кратном увеличении численности в одном из отделов с 40 до 300 человек: «Работы очень много, так как подразделения очень любят перекладывать обязанности друг на друга».
На Обуховском заводе, производящим радиоэлектронику в Петербурге, пожаловались на нехватку «специфических инструментов» и снабжение рабочими материалами.
Согласно отзыву одного из сотрудников, работники переходят на другие предприятия с высокой зарплатой, «и в итоге за троих работаешь именно ты пока, в конечном итоге, не увольняешься сам».
«Новости не читаю»: что рассказывают сотрудники ВПК
В прошлом году выросла зарплата на машиностроительном предприятии «Энергомаш» в Санкт-Петербурге, рассказал DW один из его сотрудников Михаил (имя изменено по просьбе собеседника).
Однако в этом году, отметил он, премиальную часть зарплаты урезали из-за увеличения штата. «Объяснили это тем, что срочные заказы закончились», - говорит Михаил.
На предприятии у Михаила есть «бронь», которая позволяет избежать призыва в армию в случае очередной мобилизации в стране.
По его словам, один из сотрудников в прошлом году подписал контракт с Минобороны из-за высоких зарплат, получил ранение и вновь вернулся на предприятие.
Михаил говорит, что о войне в Украине предпочитает не думать, она его касается «лишь отчасти».
«Новости никакие не читаю. Отработал свое время - поехал домой», - описывает свои будни Михаил. Менять рабочее место он не хочет, так как «давно трудится на предприятии» и выплачивает ипотеку.
Другой собеседник DW Антон (имя изменено по просьбе собеседника), работающий на военно-промышленном предприятии, производящем микроэлектронику, рассказал о двукратном росте зарплат с момента полномасштабной войны РФ против Украины.
По его словам, если в начале 2022 года платили 60 тысяч рублей в месяц, то к концу 2024 года - 130 тысяч рублей.
Но он отмечает, что вместе с ростом стоимости жизни в России его благосостояние не сильно изменилось с тех пор.
«Недавно у нас закончился заказ, поэтому премиальную часть урезали, плюс часть нашей зарплаты начали забирать, чтобы выплачивать зарплату инженерам - они пока остаются без [фактической] работы», - объясняет Антон.
Он рассказал, что сейчас изучает рынок труда, чтобы перейти на другое предприятие с более привлекательной зарплатой и «бронью» - практически все компании выполняют заказы Минобороны РФ.
«Я бы с удовольствием перешел в гражданский сектор, но там практически нет стоящих предложений, связанных с микроэлектроникой», - объясняет он. Войну против Украины, по его словам, он не поддерживает, но ожидает, что «скоро все разрешится».