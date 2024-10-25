За «бронь» и высокие зарплаты. Как в России ищут кадры для военпрома

«Неравномерные нагрузки за одинаковую зарплату», - добавляет другой сотрудник этого завода со стажем работы 1-2 года.

Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК «Энергия»), базирующейся в Московской области, тоже жалуются на иллюзорность высоких зарплат.

«ЗП по организации указывается довольно высокой, но при этом разрыв между руководством и рядовым сотрудником просто огромен», - пишет работник со стажем больше 10 лет.

По его словам, зарплата в крупном маркетплейсе может быть выше, чем инженера на их предприятии.

Хотя, добавляет он, чтобы «вырастить толкового инженера в данной сфере, нужно много времени».

Об «относительно достойных зарплатах» написали в профиле завода №9 в Екатеринбурге, где производят артиллерию. Но это, отмечает автор отзыва, возможно в случае «больших переработок».

Другой сотрудник сообщает, что зарплата в объявлении указывается одна, а «по факту меньше на четверть».

О том, что предприятие фактически обслуживает войну, в комментариях никто не упоминает.

На предприятиях жалуются на материально-техническое оснащение

Работники «Курганмашзавода», производящего боевые машины пехоты БМП-3 и БМД-4М, жалуются не только на низкую зарплату, но и на устаревшее оборудование.

Так, один из сотрудников пишет об оборудовании 1960-х годов выпуска, шестидневную рабочую неделю и низкую оплату труда - 42-46 тысяч рублей: «В термичке печи старые, техпроцессы старые уже неактуальные».

В объявлении завода по этой профессии указана зарплата от 75 тысяч рублей.