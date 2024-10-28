Российское вторжение в Украину спровоцировало огромный миграционный приток через восточные границы ЕС. Из-за угрозы жизни и колоссальных разрушений, принесенных российской армией, миллионы украинцев - в основном женщины и дети - были вынуждены покинуть свои дома.

В качестве респондентов для исследования выступили российские граждане разных возрастов, уехавшие после февраля 2022 года из России в страны Балтии, Польшу, Германию и Финляндию, а также несколько экспертов из НКО, которые имеют большой опыт взаимодействия с российскими мигрантами в Германии.

Какова численность новой российской иммиграции в ЕС?

Разброс в экспертных оценках того, сколько человек покинуло Россию после начала вторжения России в Украину, очень большой - от 400 тысяч до нескольких миллионов. Столь широкий диапазон объясняется тем, что подсчет эмигрантов затруднен отсутствием универсальной методологии, а также нестатичной природой самой эмиграции. Похожим образом разнятся и оценки числа россиян, после начала вторжения в Украину уехавших в ЕС.

Основываясь на данных Евростата о выданных российским гражданам первичных долгосрочных видах на жительство, мы пришли к выводу, что в 2022-2023 годах в ЕС осело приблизительно 178 000 россиян.

При этом обусловленная вторжением часть составляет около 74 000. Доля россиян от общего числа выданных в станах ЕС первичных долгосрочных видов на жительство составила 3,26% в 2022 и 3,30% в 2023 годах. Это выше, чем в 2021 году (2,68%), но ещё достаточно далеко до пиковых показателей 2014 года (3,90%).