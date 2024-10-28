Ухудшение политический атмосферы в России и начавшийся в сентябре 2022 призыв на военную службу по мобилизации вынудили тысячи россиян уехать из страны. Это привлекало серьезное внимание многих исследователей, поэтому дефицита в аналитических работах о новой российской иммиграции нет. Чтобы заполнить пробелы и детализировать ее политический образ, проведено исследование на основании 30 глубинных интервью и открытых статистических данных, пишет научный сотрудник Института внешней политики Эстонии Игорь Грецкий.
Исследование ⟩ Мигранты из России не донатят на ВСУ и хотят трансформации путинского режима чужими руками (1)
Российское вторжение в Украину спровоцировало огромный миграционный приток через восточные границы ЕС. Из-за угрозы жизни и колоссальных разрушений, принесенных российской армией, миллионы украинцев - в основном женщины и дети - были вынуждены покинуть свои дома.
В качестве респондентов для исследования выступили российские граждане разных возрастов, уехавшие после февраля 2022 года из России в страны Балтии, Польшу, Германию и Финляндию, а также несколько экспертов из НКО, которые имеют большой опыт взаимодействия с российскими мигрантами в Германии.
Какова численность новой российской иммиграции в ЕС?
Разброс в экспертных оценках того, сколько человек покинуло Россию после начала вторжения России в Украину, очень большой - от 400 тысяч до нескольких миллионов. Столь широкий диапазон объясняется тем, что подсчет эмигрантов затруднен отсутствием универсальной методологии, а также нестатичной природой самой эмиграции. Похожим образом разнятся и оценки числа россиян, после начала вторжения в Украину уехавших в ЕС.
Основываясь на данных Евростата о выданных российским гражданам первичных долгосрочных видах на жительство, мы пришли к выводу, что в 2022-2023 годах в ЕС осело приблизительно 178 000 россиян.
При этом обусловленная вторжением часть составляет около 74 000. Доля россиян от общего числа выданных в станах ЕС первичных долгосрочных видов на жительство составила 3,26% в 2022 и 3,30% в 2023 годах. Это выше, чем в 2021 году (2,68%), но ещё достаточно далеко до пиковых показателей 2014 года (3,90%).
В абсолютных числах наибольшее число первичных долгосрочных видов на жительство выдали Германия и Испания, однако в относительных безусловным лидером является Кипр, где в 2022 году их оформили в семь раз больше по сравнению с предыдущим годом.
Предварительные статистические данные за первую половину 2024 года указывают на заметное снижение количества первых долгосрочных видов на жительство, выданных странами ЕС гражданам России. Это позволяет предположить, что пик миграционного потока из России в ЕС, вызванного вторжением, вероятно, уже пройден.
Почему Европейский союз?
Ключевыми ресурсами россиян для отъезда именно в Европу были родственные и профессиональные контакты. К примеру, покинувшие Россию активисты и сотрудники НКО ещё до вторжения активно взаимодействовали со своими европейскими коллегами, особенно из Германии и Польши, что многим помогло впоследствии при ходатайстве на гуманитарные визы.
Без этих связей обходились те, кто обладал конкурентоспособными профессиональными навыками и сильной уверенностью, что и за пределами России сможет побороться за хорошо оплачиваемые рабочие места - как, например, IT-специалисты.
Для российских представителей ЛГБТК-сообщества, а также активистов за права этнических меньшинств, немаловажным фактором при принятии решения относительно направления эмиграции было то, что ЕС считается безопасным пространством, построенным на уникальных социокультурных нормах и принципах социальной инклюзии, недискриминации и этнокультурного разнообразия, а также дружественном отношении к этническим и другим меньшинствам.
Сложности адаптации
Разумеется, любая эмиграция сопряжена с целым рядом трудностей. Среди них - и сложный процесс психологической адаптации к условиям эмиграции, когда меняется все: привычный круг общения, уровень потребления, род профессиональной деятельности и социальный статус.
Тем не менее, главными сложностями для новоприбывших стали языковой барьер и сопутствующие ему проблемы с трудоустройством. Некоторые исследователи исходят из того, что уехавшие из России в основном образованы на высоком уровне и хорошо владеют иностранными языками,[1] однако оснований для таких утверждений не приводят.
В реальности картина не столь оптимистична. Больше половины наших респондентов признались, что либо совсем не говорят на английском, либо владеют им на очень базовом уровне, не говоря уже других языках.
Эксперты из Германии, с которыми мы взаимодействовали, подтвердили, что из-за низкого уровня владения английским и немецким языками у большинства приехавших россиян возникают серьезные сложности с коммуникацией как с местным населением, так и с властями.
По их же оценкам, новые российские эмигранты очень плохо создают новые социальные связи и стараются искать работу прежде всего в русскоязычном сегменте, который относительно невелик и чрезвычайно конкурентен.
Отношение к визовой политике ЕС
В ответ на возросшее миграционное давление на своих восточных границах из-за российского вторжения на Украину ЕС полностью приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией, в то время как страны Балтии, Польша, Финляндия и Чехия дополнительно ввели ограничения на въезд и выдачу виз гражданам России в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.
Политики обосновывали это необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Отношение новых российских иммигрантов к этим нововведениям в целом остается россиецентричным.
Они, как правило, не связывают введение ограничений с соображениями национальной безопасности и остаются безразличными к тому, что для правительств стран ЕС, граничащих с государством-агрессором, абсолютным приоритетом является национальная безопасность, а не трансформация политического режима России любой ценой.
Как результат, от новых российских иммигрантов часто можно услышать, что никакие санкции не эффективны, если они не наносят сокрушительный удар по путинскому режиму и не прекращают войну между Россией и Украиной. Тем не менее, похоже, что такой подход обусловлен не политическими или моральными соображениями, а совершенно другим фактором.
Самая настойчивая критика доносится от тех россиян, кто планирует перевезти в ЕС других членов своей семьи или стремятся сохранить для ближнего окружения возможность регулярно их навещать. Иными словами, новая российская иммиграция склонна рассматривать визовые ограничения стран ЕС исключительно как вопрос личного удобства.
Коллективная ответственность и донаты для ВСУ
Время от времени среди новых российских иммигрантов вспыхивают дискуссии относительно того, несут ли россияне коллективную политическую ответственность за вторжение России в Украину и его последствия или нет.
Некоторые респонденты отвечали на этот вопрос утвердительно, считая, что российское население ответственно хотя бы потому, что часто предпочитало не думать о политике, полностью оставляя её на усмотрение властей.
Большинство, тем не менее, эту ответственность решительно отрицает. При этом многие склонны десубъективизировать российское население, представляя его лишь жертвой манипуляций со стороны правительства.
Неслучайно в качестве основной причины вторжения в Украину новые иммигранты видят засилье в России кремлевской пропаганды. Более того, некоторые из них - сознательно или нет - не различают термины «ответственность» и «вина», считая их синонимами.
Еще одной очень болезненной темой в среде новых российских иммигрантов являются пожертвования для ВСУ. Неприятие идеи своего участия в поддержке украинской армии вообще является доминантным в этой среде, а само обсуждение этого вопроса - табу во многих российских сообществ.
Показательно то, что уехавшие российские лидеры общественного мнения и политические деятели в своей риторике следуют в фарватере этих настроений.
Контакты с Россией и представления о будущем
Хотя многие новые российские иммигранты поддерживают связи с семьей и друзьями в России, они избегают обсуждения политически окрашенных вопросов, особенно связанных с Украиной.
Чаще всего они открыто признают свою неспособность переубедить сторонников войны даже в своем ближнем окружении, многие из которых, по их признанию, встали на украинофобские и антизападные позиции задолго до вторжения 2022 года.
Некоторые из респондентов даже констатировали, что быстро теряют связь с российским населением и плохо понимают, что происходит в стране. Иными словами, уехавшие практически не оказывают влияния на восприятие российско-украинской войны и политические взгляды тех, кто остался в России, и этот разрыв между двумя когортами сохранится в будущем.
В своем большинстве российские иммигранты не видят в России будущего ни для себя, ни для своих детей. Лишь некоторые из них допустили, что в случае прихода к власти в Кремле лидера, который сможет завоевать их доверие, они будут готовы подумать над временным возвращением - чтобы помочь строить новое государство.
И всё же имеющие детей признались, что не рискнут при этом взять с собой семью. Другими словами, даже те немногие, у кого сохраняется оптимизм относительно России, не видят себя агентами перемен на своей родине.
Их главная стратегия - ждать и надеяться на крах путинского режима в результате поражения в войне или экономического коллапса. Они декларируют желание жить в свободной и демократической России, но рисковать чем-то ради этой идеи не готовы.
Более подробно с этими и другими выкладками исследования можно познакомиться на странице ICDS.