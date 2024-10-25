«Гутерриш предал Запад»: немецкие СМИ о генсеке ООН в Казани

«Этот генсек не сможет содействовать установлению мира»

«Гутерриш вредит себе и ООН», - считает и берлинская газета Tagesspeigel.

Ее комментатор уверен: каждый, кто имеет хоть немного политического инстинкта, должен был бы держаться подальше от саммита в Казани.

«Однако у Антониу Гутерриша фатально отсутствует подобное чутье. А ведь он - глава Объединенных Наций, он - главный в мире дипломат, он в силу своей должности - верховный защитник международного права. Уже одно то, что этот португалец облагородил своим присутствием пропагандистскую встречу в Казани - и тем самым российского президента, является скандалом. А то, что он ему еще и руку жал, любезно при этом улыбаясь, просто возмутительно», - пишет столичная газета.

Своим приездом в Казань Гутерриш «сделал подарок диктатору», и этот жест, который «выглядел как раболепство, равнозначен удару в лицо украинкам и украинцам, которые уже более двух лет живут в условиях войны», говорится в комментарии.

На сайте издания он так и озаглавлен: «Удар в лицо Украины».