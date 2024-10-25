В Германии жестко критикуют Антониу Гутерриша за приезд на саммит БРИКС, за участие в «пропагандистском шоу» Путина и за «сердечные объятия» с Лукашенко. Это «удар в лицо Украине», пишут СМИ. Обзор DW.
«Гутерриш предал Запад»: немецкие СМИ о генсеке ООН в Казани
Участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани и его общение с российским и белорусским правителями Владимиром Путиным и Александром Лукашенко вызвали бурную реакцию и отчасти очень жесткую критику в немецких СМИ различной политической направленности.
Визит к тому, кто нарушил Хартию ООН
Консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в комментарии под заголовком «Генсек ООН в путинском шоу» подчеркивает, что за сам факт контактов с БРИКС Антониу Гутерриша упрекать не следует: «Это входит в круг его обязанностей - регулярно поддерживать связи со всеми государствами-членами ООН независимо от их политических систем. Он не имеет права игнорировать такую организацию, как БРИКС, ведь в нее входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН, и она объединяет государства, в которых проживает почти половина населения планеты».
Однако от Антониу Гутерриша можно требовать больше такта и политического чутья, продолжает газета: «Их ему уже недоставало в последнее время при заявлениях по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Его поездка в Россию - очередной тому пример».
«Он должен был с самого начала понимать две вещи. Во-первых: в беседе с Владимиром Путиным он не добьется ничего, что могло бы хоть немного приблизить окончание войны в Украине, которую тот развязал. Во-вторых: он становится участником пропагандистского шоу российского режима, который с помощью мероприятия в Казани стремился доказать, что не оказался в международной изоляции несмотря на то, что своей агрессивной войной против Украины напрямую нарушил Хартию ООН», - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Гутерриш покорно терпел антизападную риторику»
Еще более критично настроена левая газета taz. В комментарии под заголовком: «Гутерриш дискредитирует Организацию Объединенных Наций» она обвиняет бывшего лидера Социалистической партии Португалии и премьер-министра этой западноевропейской страны в том, что он «предал Запад».
«Высший представитель международного права пробует татарские сладости в гостях у человека, презирающего международное право. »О, вкусно«, - говорит он. Какой подарок для Путина! При этом Гутерриш добродушно смотрит в телекамеры и через своего пресс-секретаря заявляет, что поездки на саммиты БРИКС являются «стандартной практикой», - указывает газета.
«Неужели это теперь стандартная практика - садиться в России за круглый стол группы БРИКС и демонстрировать тем самым «нормальность» той войны, которую Путин ведет против Украины в нарушение международного права? Этим Гутерриш дискредитировал ООН. Но он, похоже, не видит тут проблемы. Как не видит он проблемы и в том, что такие государства, как Иран, Китай и Россия, на глазах у всех разглагольствуют про «диктаторский Запад» и лживо утверждают, будто они создали в группе БРИКС «демократическую и прозрачную систему», которая «способствует правам человека», - возмущается taz.
Комментарий заканчивается словами: «Гутерриш фактически подтвердил авторитарным государствам, занимавшимся самолюбованием во время этого путинского шоу, то, что они сами с таким удовольствием утверждают: Западу - конец. В Казани Западу демонстративно указывали на дверь. И единственный присутствующий представитель Запада все это покорно терпел».
«Этот генсек не сможет содействовать установлению мира»
«Гутерриш вредит себе и ООН», - считает и берлинская газета Tagesspeigel.
Ее комментатор уверен: каждый, кто имеет хоть немного политического инстинкта, должен был бы держаться подальше от саммита в Казани.
«Однако у Антониу Гутерриша фатально отсутствует подобное чутье. А ведь он - глава Объединенных Наций, он - главный в мире дипломат, он в силу своей должности - верховный защитник международного права. Уже одно то, что этот португалец облагородил своим присутствием пропагандистскую встречу в Казани - и тем самым российского президента, является скандалом. А то, что он ему еще и руку жал, любезно при этом улыбаясь, просто возмутительно», - пишет столичная газета.
Своим приездом в Казань Гутерриш «сделал подарок диктатору», и этот жест, который «выглядел как раболепство, равнозначен удару в лицо украинкам и украинцам, которые уже более двух лет живут в условиях войны», говорится в комментарии.
На сайте издания он так и озаглавлен: «Удар в лицо Украины».
Участие главы ООН в «пропагандистском шоу Путина» никак не способствовало тому, чтобы он выступил в роли честного посредника, отмечает Tagespiegel и приходит к следующему выводу: «Впрочем, и без того вряд ли найдется много тех, кто верил бы в способность Гутерриша успешно содействовать установлению мира. И у Украины, и у Израиля имеются вполне обоснованные сомнения в том, что глава этой всемирной организации - подходящая фигура для такой задачи. Его упрекают в слишком односторонней позиции. Серьезной проблемой является и то, что Гутерриш выглядит бессильным, беспомощным и растерянным - как и сама Организация Объединенных Наций».
«Пример малодушного заискивания»
Генсек ООН вполне мог бы в Казани не просто призывать к «справедливому миру в Украине», но и дипломатично напомнить Путину, что «это он начал войну и что именно он может незамедлительно ее прекратить», считает комментатор первого канала немецкого общественно-правового телевидения ARD.
Он дает участию Антониу Гутерриша в саммите БРИКС такую оценку: «Это именно то малодушное заискивание западных политиков, над которым неоднократно публично насмехался бывший гэбист Путин. Конечно, для того, чтобы прекратить войну в Украине, с Путиным придется разговаривать. Однако Гутерриш - показательный пример того, как это ни в коем случае нельзя делать».
На полях саммита в Казани генсек ООН Антониу Гутерриш встретился также - и при этом сердечно обнялся - с белорусским властителем Александром Лукашенко.
Одним из тех немногих наблюдателей, кто обратил на это внимание, стал эксперт по России берлинского внешнеполитического исследовательского института «Фонд наука и политика» (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge).
«Не мог бы кто-нибудь доставить домой этого старого человека? Он выглядит растерянным, и эти люди его используют», - написал он в соцсети X, и саркастический комментарий Яниса Клуге процитировали многие немецкие СМИ.