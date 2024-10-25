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ГРАНИЦУ на замок? Нидерланды планируют ужесточить политику предоставления убежища

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Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф. Фото: Sem Van Der Wal/ANP/AFP/Scanpix

Правительство Нидерландов, возглавляемое крайне правыми, обнародовало план, предусматривающий ужесточение политики предоставления убежища.

Согласно новому плану, на границах Нидерландов будет введен пограничный контроль, а истерзанные войной районы Сирии объявят «безопасными».

Премьер-министр Дик Шуф ​​объявил об этом плане после нескольких дней напряженных переговоров между членами четырехпартийной коалиции, возглавляемой крайне правой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса.

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