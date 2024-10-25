ГРАНИЦУ на замок? Нидерланды планируют ужесточить политику предоставления убежища

Согласно новому плану, на границах Нидерландов будет введен пограничный контроль, а истерзанные войной районы Сирии объявят «безопасными».

Премьер-министр Дик Шуф ​​объявил об этом плане после нескольких дней напряженных переговоров между членами четырехпартийной коалиции, возглавляемой крайне правой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса.