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Арестован Всему есть предел: юного водителя полиция ловила и наказывала уже 17 раз

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Полицейский автомобиль (иллюстративное фото).
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото). Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Харьюский уездный суд вынес решение об аресте 19-летнего водителя – в течение года полиция наказывала его уже 17 раз.

В очередной раз юный нарушитель попался во время дорожного рейда: полицейский патруль остановил для досмотра перегруженный фургон.

В ходе проверки выяснилось, что за предыдущие нарушения 19-летнего водитель был ранее лишен первичного водительского удостоверения на год.

За последний год злостный нарушитель попадался полиции и был наказан в общей сложности 17 раз.

Однако всему есть предел: в пятницу полиция задержала юношу и доставила в Харьюский уездный суд, где в отношении него было вынесено постановление об аресте.

Восстановить свои водительские права арестованный сможет теперь не раньше лета 2026 года.

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