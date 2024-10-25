Арестован Всему есть предел: юного водителя полиция ловила и наказывала уже 17 раз

В очередной раз юный нарушитель попался во время дорожного рейда: полицейский патруль остановил для досмотра перегруженный фургон.

В ходе проверки выяснилось, что за предыдущие нарушения 19-летнего водитель был ранее лишен первичного водительского удостоверения на год.

За последний год злостный нарушитель попадался полиции и был наказан в общей сложности 17 раз.

Однако всему есть предел: в пятницу полиция задержала юношу и доставила в Харьюский уездный суд, где в отношении него было вынесено постановление об аресте.

Восстановить свои водительские права арестованный сможет теперь не раньше лета 2026 года.