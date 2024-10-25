Харьюский уездный суд вынес решение об аресте 19-летнего водителя – в течение года полиция наказывала его уже 17 раз.
Арестован ⟩ Всему есть предел: юного водителя полиция ловила и наказывала уже 17 раз
В очередной раз юный нарушитель попался во время дорожного рейда: полицейский патруль остановил для досмотра перегруженный фургон.
В ходе проверки выяснилось, что за предыдущие нарушения 19-летнего водитель был ранее лишен первичного водительского удостоверения на год.
За последний год злостный нарушитель попадался полиции и был наказан в общей сложности 17 раз.
Однако всему есть предел: в пятницу полиция задержала юношу и доставила в Харьюский уездный суд, где в отношении него было вынесено постановление об аресте.
Восстановить свои водительские права арестованный сможет теперь не раньше лета 2026 года.