Россия готова идти на «разумные компромиссы с Украиной», но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 25 октября.

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров нет, противная сторона отказывается от этого», - сказал Путин.

По его словам, речь не идет об уступках и «разменах».

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», - продолжил российский президент.

Путин вновь обвинил украинскую сторону в «иррациональном поведении», когда речь заходит о мирных переговорах.

«Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то и о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать», - заключил Путин.

Мирные переговоры России и Украины

Россия и Украина в настоящий момент не ведут мирных переговоров.

Ранее президент РФ называл мирные инициативы Китая и Бразилии «хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что Киев хочет, чтобы на следующем мирном саммите по Украине присутствовал представитель России, чтобы «предотвратить манипуляции со стороны Российской Федерации и продемонстрировать всем участникам либо ее способность, либо неспособность вести мирные переговоры».

В июле Москва отказалась от участия в таком саммите, сославшись на то, что Россия «не принимает ультиматумы», которые соответствуют «формулам» украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что единственный путь к справедливости - «исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины».