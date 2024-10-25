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Попались Полиция выявила большую часть трамвайных хулиганов в Копли

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Трамвайные хулиганы в Копли.
Трамвайные хулиганы в Копли. Фото: Erakogu

Полиции удалось идентифицировать большую часть трамвайных хулиганов, нарушающих общественный порядок в Копли.

Об этом было объявлено на совместном заседании представителей Департамента полиции и погранохраны, таллиннской муниципальной полиции (МуПо) и предприятия TLT.

Банды подростков бесчинствовали в Пыхья-Таллинне в течение многих недель: цеплялись позади трамваев во время движения, иногда ехали на крыше трамвая, шумели в салоне, оскорбляли пассажиров, а также воровали из трамваев огнетушители.

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