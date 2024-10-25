Попались Полиция выявила большую часть трамвайных хулиганов в Копли

Об этом было объявлено на совместном заседании представителей Департамента полиции и погранохраны, таллиннской муниципальной полиции (МуПо) и предприятия TLT.

Банды подростков бесчинствовали в Пыхья-Таллинне в течение многих недель: цеплялись позади трамваев во время движения, иногда ехали на крыше трамвая, шумели в салоне, оскорбляли пассажиров, а также воровали из трамваев огнетушители.