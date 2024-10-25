Страны Содружества требуют от Британии репараций за рабство. Лондону эта идея не нравится

Представитель правительства Великобритании заявил, что не будет комментировать утечку проекта коммюнике, но добавил: «Вопрос о репарациях не стоит на повестке дня встречи глав правительств стран Содружества. Позиция правительства не изменилась — мы не платим репарации. Мы хотим использовать саммит для обсуждения общих возможностей, которые мы можем раскрыть во всем Содружестве — включая обеспечение большего экономического роста».

Комментарий Даунинг-стрит о том, что вопрос о возмещении ущерба не стоит на повестке дня, формально не противоречит фактам. Но он возмутил некоторых министров стран Карибского бассейна, поскольку очевидно, что этот вопрос все равно будет обсуждаться на саммите. Вопросов, которые обсуждаются на саммитах Содружества подобным образом, хотя они в официальную повестку не включены, довольно много.

Кир Стармер приземлился на Самоа поздно вечером в среду, став первым действующим главой британского правительства, посетившим это островное государство Тихого океана.

Общаясь с журналистами в самолете, он сказал, что хотел бы обсудить с лидерами Содружества текущие проблемы, особенно изменение климата, а не вопросы прошлого.