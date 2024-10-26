Недавно стало известно, что министр климата Йоко Алендер запустила процесс расширения национального парка Алутагузе. Rus.Postimees съездил в Алутагузе на осеннюю прогулку, чтобы лучше понимать, о каких местах идет речь.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Алутагузе: зловещая атмосфера и лучшее место для отдыха?
Алутагузе - это низменность, расположенная в Ида-Вируском и, частично, в Ляэне-Вируском и Йыгеваском уездах. Национальный парк Алутагузе охватывает большую часть низменности, на его территории находятся леса, болота, поселения, небольшие городки. Главные составляющие парка - это болотные системы Мурака, Пухату и Хейна, которые занимают почти 24 гектара, а также лесные ландшафты, которые занимают почти 19 гектаров.
В конце лета Rus.Postimees ездил в одну из скрытых жемчужин Алутагузе - поселок Ийзаку. А в этот раз решил отправиться прямо на болота Мурака, а в конце посетить деревню Каукси, которая находится на берегу Чудского озера.
Ехать до болот Мурака от Нарвы пришлось чуть больше часа. Погода мрачная, по-осеннему красивая и чем больше мы углубляемся в территорию болот, тем больше чувствуем себя героями фильмов ужасов. Нам почти не попадается ни людей, ни машин, вокруг только болота и лес.
Мыть машину перед такой поездкой не стоит - после того, как мы сворачиваем с трассы, оказываемся на грунтовой дороге, которая не отличается особой чистотой. За рулем нужно быть осторожным: случайно отлетевший камешек может запросто поцарапать машину.
Но если ехать по дороге медленно, можно не только наблюдать за тем, как исчезает мобильная связь вместе с Интернетом, но еще и вдоволь навосхищаться красотой местности. Конец октября - идеальное время для посещения болот, и такое путешествие, скорее, напоминает сеттинг для готических фильмов.
Мы паркуемся в понравившемся месте и отправляемся гулять по лесу. Жутковатую тишину иногда нарушают только шум ветра в ветвях деревьев и стук дятлов. А вообще в этой местности насчитывается 18 видов редких птиц, и еще обитают очаровательные белки-летяги. Для прогулок по болотистым местностям крайне необходимо подходящая обувь - специальных дорожек в Мурака нет, но и без них посмотреть есть на что. Нам периодически попадаются норы лисиц и следы кабанов. Очень много брусники и она вкусная!
Местность не кажется опасной, но и слишком далеко вглубь мы зайти не решаемся - на нас неподходящая одежда, да и к возможной встрече с семейством кабанов мы явно не готовы. Болота Мурака кажутся немного зловещим, но вместе с тем - очень умиротворяющим местом, идеально подходящим для отдыха от суеты.
Вдоволь нагулявшись по лесу, мы отправляемся в сторону Каукси, на берег Чудского озера, где тоже находится часть национального парка. По пути проезжаем Ийзаку - в оранжево-коричневой осенней гамме он не менее прекрасен, чем в зеленой летней.
Каукси пустует - палаточные лагеря закрыты и народу совсем нет. Свинцовое небо слегка давит, но красота природы очаровывает. Кафе закрыты, но можно взять очень даже неплохой кофе и совсем уж хороший какао в автомате. Парковка возле пляжа платная, дневной билет стоит пять евро.
Вдоль моря и немного по территории леса проложена деревянная тропинка. Есть места для пикника, много скамеек. Если не хочется гулять по пляжу, то можно пойти в лес, а если и леса надоели, то прыгаем в машину и едем смотреть на уникальный мост Яруска.
Он деревянный, и является первым крытым мостом в Эстонии, построенным в 2013 году. Таких мостов довольно много в США, а у нас он вызывает стойкие ассоциации с фильмом «Мосты округа Мэдисон» с Клинтом Иствудом и Мэрил Стрип.
На обратном пути мы проезжаем еще несколько красивых мест - за почти четыре часа прогулки мы успеваем захватить только совсем небольшую часть огромного парка, который совсем скоро станет еще больше!
По словам пресс-секретаря Министерства климата Мартина Алтрая, к уже существующему национальному парку будет добавлено около 24800 гектаров, большая часть которых является государственной землей. Изменения коснутся 24 гектаров дикой природы, для которых планируется смягчить охранный статус и создать зону ограниченного доступа.
В запретной зоне будет действовать скидка на земельный налог в размере 50%, а частные лесные субсидии составят 60 евро на гектар в год. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете.
Алтрая добавил, что национальный парк, который до сих пор был очень разрозненным, теперь объединит сохранившиеся в регионе ценные природные территории, в основном торфяники и леса, и граничащие с ними постоянные места обитания.
«Это обеспечит целостность и связность охраняемой территории, а также хорошую защиту исчезающих видов, включая белку-летягу, скопу, беркута, кабана и рогатого гуся. Расширение Национального парка Алутагузе поможет лучше понять, сохранить и продвинуть ценности территории в целом», - рассказал он.