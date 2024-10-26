ФОТОРЕПОРТАЖ Алутагузе: зловещая атмосфера и лучшее место для отдыха?

На островах и в лесах, окружающих болото Мурака, до середины XX века существовало 14 хуторов, но сейчас нет ничего. Фото: Диана Харламова

Мы паркуемся в понравившемся месте и отправляемся гулять по лесу. Жутковатую тишину иногда нарушают только шум ветра в ветвях деревьев и стук дятлов. А вообще в этой местности насчитывается 18 видов редких птиц, и еще обитают очаровательные белки-летяги. Для прогулок по болотистым местностям крайне необходимо подходящая обувь - специальных дорожек в Мурака нет, но и без них посмотреть есть на что. Нам периодически попадаются норы лисиц и следы кабанов. Очень много брусники и она вкусная!

Еще можно насобирать немного ягод. Фото: Диана Харламова

Местность не кажется опасной, но и слишком далеко вглубь мы зайти не решаемся - на нас неподходящая одежда, да и к возможной встрече с семейством кабанов мы явно не готовы. Болота Мурака кажутся немного зловещим, но вместе с тем - очень умиротворяющим местом, идеально подходящим для отдыха от суеты.

В лесу очень спокойно, тихо и хорошо. Фото: Диана Харламова

Вдоволь нагулявшись по лесу, мы отправляемся в сторону Каукси, на берег Чудского озера, где тоже находится часть национального парка. По пути проезжаем Ийзаку - в оранжево-коричневой осенней гамме он не менее прекрасен, чем в зеленой летней.

Ийзаку - это всегда хорошая идея! Фото: Диана Харламова

Каукси пустует - палаточные лагеря закрыты и народу совсем нет. Свинцовое небо слегка давит, но красота природы очаровывает. Кафе закрыты, но можно взять очень даже неплохой кофе и совсем уж хороший какао в автомате. Парковка возле пляжа платная, дневной билет стоит пять евро.

Отличное место, где есть и лес, и море. Пока еще не совсем холодно, можно даже успеть пожарить сосиски! Фото: Диана Харламова