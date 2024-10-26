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Трагическое ДТП в Таллинне: пострадавший человек скончался в больнице

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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

В пятницу, 25 октября, днем в Таллинне в результате ДТП погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, вчера в 12.44 в Таллинне у здания на бульваре Сыпрузе, 170 произошло тяжелое ДТП: 70-летний мужчина потерял управление над автомобилем Opel Zafira, в результате чего машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в фонарный столб на тротуаре. 

Водитель Opel был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался. 

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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