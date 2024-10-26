Трагическое ДТП в Таллинне: пострадавший человек скончался в больнице

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, вчера в 12.44 в Таллинне у здания на бульваре Сыпрузе, 170 произошло тяжелое ДТП: 70-летний мужчина потерял управление над автомобилем Opel Zafira, в результате чего машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в фонарный столб на тротуаре.