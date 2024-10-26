В Грузии проходят парламентские выборы. От них зависит европейское будущее страны

Грузинские избиратели выбирают парламент не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть 5% избирательный барьер.

Еще одна новинка этих выборов — на 90% участков будет проходить электронное голосование, где с помощью электронных средств будет проходить идентификация избирателей, а также подсчет и передача предварительных результатов.

Всего в масштабах Грузии, за исключением отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии, откроется более трех тысяч участков.

Кроме этого, голосование будет проходить более чем на шестидесяти участках за рубежом — там, по данным Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано почти 96 тысяч избирателей.

В преддверии голосования, которое называют в Грузии судьбоносным и историческим, многие направились в регионы, где они зарегистрированы, чтобы проголосовать. Некоторые жаловались на то, что не могут достать билеты, чтобы туда добраться. В итоге желающие принять участие в голосовании самоорганизовались с помощью социальных сетях — скидывались на транспорт, предлагали места попутчикам, а иногда даже финансовую помощь на дорогу.

«Идите на выборы, не бойтесь ничего, ваш голос, каждый ваш голос должен решать будущее этой страны. Пусть никто не остается дома, вам решать, какой будет завтрашняя Грузия!» — обратилась к избирателям накануне голосования президент Грузии Саломе Зурабишвили.