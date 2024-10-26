В эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя биржевая цена на электроэнергию в субботу по сравнению с пятницей снизится на 13,5 процента до 128,80 евро за мегаватт-час (12,9 цента за кВтч), что все-таки будет самой большой ценой в системе Nord Pool за день.
Более 200 евро: в ночь на воскресенье резко взлетят цены на электроэнергию
В Латвии и Литве электроэнергия в субботу стоит так же, как и в Эстонии, но в Финляндии она по-прежнему намного дешевле - в среднем 43,69 евро за мегаватт-час.
В ночь на воскресенье снова подорожает: с полуночи до часа электроэнергия будет стоить 250 евро за МВтч. А самое дешевое электричество будет во второй половине дня, с 14 до 15 часов, когда цена упадет до 63,16 евро.
Для сравнения: в Финляндии электроэнергия будет стоить в среднем 43,60 евро за МВтч, а в самый дорогой час у северных соседей электроэнергия обойдется в 147 евро за МВтч.
В эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в этом году средняя цена за сентябрь составила 84,15 евро за мегаватт-час, что на 25,8 процента меньше, чем в сентябре 2023 года, когда среднемесячная цена составляла 113,46 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом биржевая цена электроэнергии упала на 21,3 процента.