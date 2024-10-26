Запрос Украины отклонили: Россию не включили в список стран, отмывающих деньги

При этом организация продлила приостановку членства Москвы в организации, говорится в обнародованном в пятницу, 25 октября, заявлении FATF по итогам заседании в Париже.

Включения России в черный список добивалась Украина. Источники Reuters утверждают, что запрос Киева отклонили сразу несколько стран, в том числе Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Один из собеседников агентства уточнил, что решение отложено для сбора дополнительных доказательств. Сама FATF отказалась от комментариев.

Настоятельные требования Киева

О том, что FATF может рассмотреть включение России в черный список по просьбе Украины, 15 октября сообщало издание Politico со ссылкой на источники. По их сведениям, в справке, подготовленной Киевом для FATF, указано, что Россия тесно сотрудничает с Ираном и КНДР в военной сфере, финансирует частные военные компании и отмывает деньги, полученные за товары, украденных у Украины во время войны.

В черный список FATF попадают страны, уличенные в недостаточно эффективной борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. На сегодняшний день в штрафниках значатся три страны - Иран, Северная Корея и Мьянма. Страны из черного списка могут проводить финансовые операции лишь через посредников, они фактически отключены от международной банковской системы.

За что приостановили членство РФ в FATF

Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне российской агрессии против Украины. В организации указали, что другие юрисдикции должны соблюдать осторожность при взаимодействии с РФ для защиты международной финансовой системы.

Росфинмониторинг назвал решение FATF политизированным, подчеркнув, что Россия по-прежнему выполняет обязательства по сотрудничеству в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.