Три важных вопроса, которые необходимо задать себе перед подачей заявки на жилищный кредит

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма объясняет, как обеспечить семье возможность выжить в такой ситуации.

Несмотря на то, что доля клиентов с проблемами платежей среди заемщиков жилищных кредитов Swedbank невелика – 0,04 процента – и люди реалистично оценивают свои возможности, прежде чем брать кредит, важно учитывать риски и готовиться к ним.

Кредит – это долгосрочное обязательство, и каждый заемщик должен быть уверен, что взятый им кредит не станет бременем для него или его близких. К потенциальным рискам относятся болезнь, потеря работы и длительная нетрудоспособность.

Важные вопросы, которые следует задать себе перед получением кредита

Достаточно ли у вас накоплений?

Даже не имеющего обязательств по кредиту человека всегда должны быть какие-то сбережения, чтобы неожиданные ситуации и трудные времена проходили как можно более гладко. После того как все ежемесячные постоянные расходы, включая выплаты по кредиту, оплачены, разумно отложить какую-то сумму. Она не обязательно должна быть большой, важно регулярно откладывать деньги и выработать привычку экономить. Лучший способ накопить деньги – положить разумную сумму на сберегательный счет, как только вы получите доход.

Сможет ли семья справиться с ситуацией в случае болезни или потери работы?