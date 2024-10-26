Хотя чувство уверенности потребителя в Эстонии все еще слабо, а в августе оно даже ухудшилось, рынок жилья снова становится более активным. Оборот жилищных кредитов начал расти с весны, и за первые семь месяцев этого года увеличился на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако прежде чем брать крупный кредит, стоит подумать о возможных рисках и подготовиться к худшим сценариям.
Три важных вопроса, которые необходимо задать себе перед подачей заявки на жилищный кредит
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма объясняет, как обеспечить семье возможность выжить в такой ситуации.
Несмотря на то, что доля клиентов с проблемами платежей среди заемщиков жилищных кредитов Swedbank невелика – 0,04 процента – и люди реалистично оценивают свои возможности, прежде чем брать кредит, важно учитывать риски и готовиться к ним.
Кредит – это долгосрочное обязательство, и каждый заемщик должен быть уверен, что взятый им кредит не станет бременем для него или его близких. К потенциальным рискам относятся болезнь, потеря работы и длительная нетрудоспособность.
Важные вопросы, которые следует задать себе перед получением кредита
Достаточно ли у вас накоплений?
Даже не имеющего обязательств по кредиту человека всегда должны быть какие-то сбережения, чтобы неожиданные ситуации и трудные времена проходили как можно более гладко. После того как все ежемесячные постоянные расходы, включая выплаты по кредиту, оплачены, разумно отложить какую-то сумму. Она не обязательно должна быть большой, важно регулярно откладывать деньги и выработать привычку экономить. Лучший способ накопить деньги – положить разумную сумму на сберегательный счет, как только вы получите доход.
Сможет ли семья справиться с ситуацией в случае болезни или потери работы?
Можно рассмотреть и возможность страхования платежей по кредиту. Оно поможет временно покрыть ежемесячные платежи, если они станут затруднительными из-за болезни, потери работы или нетрудоспособности. Страхование платежей по кредиту можно оформить для нового кредита в течение 30 дней после подписания кредитного договора.
В прошлом году основной причиной обращений по поводу страхования платежей по кредиту была потеря заработка, на которую пришлось 59 процентов обращений. Одной из причин безработицы стало сокращение штата в результате реструктуризации или ликвидации работодателя.
В случае болезни страховая компенсация выплачивается начиная с 30-го дня нахождения на больничном, если человек нуждается в длительном лечении в связи с серьезным заболеванием или несчастным случаем.
Существует ли риск потери жилья?
У вас возникли серьезные и долгосрочные финансовые трудности, и вы обнаружили, что не в состоянии содержать имеющуюся недвижимость и выплачивать ипотечный кредит. У владельца недвижимости есть возможность облегчить ситуацию, продав ее, что позволит погасить кредит. В зависимости от разницы между рыночной стоимостью недвижимости и остатком задолженности по кредиту владелец получит средства на покупку нового, более доступного жилья.
Если обязательства по кредитному договору не выполняются в срок, это влечет за собой негативные последствия. Банк может расторгнуть кредитный договор и потребовать возврата всей суммы кредита, а при необходимости и реализации имущества, обеспечивающего кредит, в рамках исполнительного производства. Поэтому важно общаться с банком при возникновении трудностей, рассматривать возможные варианты помощи и прилагать усилия для улучшения ситуации.
Страхование платежей по кредиту и страхование жизни – это гарантия того, что семья не лишится своего жилья даже в самых сложных обстоятельствах, таких как нетрудоспособность или смерть. Если вы заключили договор страхования, обязательно сообщите об этом своим близким, чтобы они могли связаться со страховщиком в случае необходимости. Таким образом вы проявите заботу о семье.
В целом, подавая заявку на жилищный кредит, вы должны тщательно продумать свое финансовое положение и подготовиться к различным сценариям. Это снизит риски и обеспечит финансовую безопасность всей семьи.