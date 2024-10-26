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Фото: на месте бывшего аэродрома вырастет новый жилой район

Редактор: rus.postimees.ee
Перевод: Вера Копти
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Девелопер жилой недвижимости Reterra начал в поселке Раади, недалеко от границы Тарту, строительство микрорайона «Авиатор». В результате новостройки рядом с Эстонским национальным музеем появится десять многоквартирных домов, два из которых уже в продаже, а некоторые квартиры уже нашли владельцев.

Поселок Раади, расположенный неподалеку от Тарту, является одним из наиболее быстро развивающихся мест в Тартумаа, где едва успевает завершиться строительство одного объекта, как начинается строительство нового. Так,компания Reterra Estate недавно завершила строительство многоквартирных домов на улице Каупмехе, а теперь приступает к строительству нового жилого комплекса между двумя старыми взлетно-посадочными полосами.

Ну куда же без паркура?

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