Фото: на месте бывшего аэродрома вырастет новый жилой район

Девелопер жилой недвижимости Reterra начал в поселке Раади, недалеко от границы Тарту, строительство микрорайона «Авиатор». В результате новостройки рядом с Эстонским национальным музеем появится десять многоквартирных домов, два из которых уже в продаже, а некоторые квартиры уже нашли владельцев.