Почему не все европейские клубы поддержали бойкот Беларуси?

После начала войны в Украине в 2022 году многие виды спорта исключили российские и белорусские команды из соревнований. Однако в футболе белорусским сборным и клубам позволили продолжать участвовать в турнирах. Некоторые команды, в том числе сборная Эстонии по пляжному футболу, отказались играть против них и понесли за это последствия.

Клуб HJK также не мог отказаться от игры, если не хотел быть исключенным из лиги. HJK выиграл со счетом 1:0, но, например, эстонский игрок Кевор Палуметс на поле не вышел.

Postimees обратился к Эстонскому футбольному союзу с вопросом, почему в Европе нет единого фронта против Беларуси, который мог бы оказать давление на УЕФА. Оказалось, что такого фронта действительно нет.

«С 24 февраля 2022 года от игр против белорусских команд отказались три сборные: сборные Эстонии и Литвы по пляжному футболу среди мужчин и женская сборная Литвы. Все остальные игры состоялись», - сообщил директор по развитию ЭФС Михкель Уйболехт.

Он добавил: «В УЕФА 55 членов, из которых одна страна - Беларусь, а другая - Украина, которая не играет с Беларусью, значит, у Беларуси 53 возможных соперника. С 24 февраля 2022 года 50 из этих 53 стран участвовали в официальных матчах против белорусских клубов или сборных: (в алфавитном порядке) Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Фарерские острова, Гибралтар, Грузия, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Израиль, Англия, Исландия, Италия, Казахстан, Греция, Косово, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Шотландия, Швейцария, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Россия.Таким образом, только Эстония, Латвия и Уэльс никогда не играли против Беларуси», - перечислил Уйболехт.

Этот список показывает, что озабоченность по поводу участия Беларуси разделяют в основном страны Балтии.

УЕФА исключил возможность попадания Беларуси и Украины в одну группу. С балтийскими странами Беларусь может быть сведена жребием, и, как мы видим, балтийские страны отказываются играть, за исключением молодежных сборных Литвы, которые после 24 февраля 2022 года сыграли против Беларуси.

«Весной, при жеребьевке женской сборной Эстонии, мы могли попасть в одну группу с Беларусью - как мы знаем, этого не случилось. Мы заранее обсудили ситуацию с игроками и уведомили УЕФА о том, что, если это произойдет, мы откажемся от игры», - добавил Уйболехт.