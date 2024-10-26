В центре Пыльва в пятницу вечером в 23:00 вновь открыл свои двери ночной клуб. Новое заведение называется Ööliblikas.
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ФОТО ⟩ В бывшем кинотеатре вновь открылся ночной клуб
По словам хозяйки ночного клуба Трийну Харинг, и у нее, и у ее спутника жизни Ээро Вайно в начале лета возникла идея вновь открыть популярное заведение. «Мы посещали ночной клуб "Кино", который здесь работал раньше, и знали, в каком он был состоянии. Здание долгое время продавалось, и однажды мы просто решили его купить», - рассказала она.
Уже состоялось три пробных вечеринки, и, по мнению Харинг, они прошли хорошо. «Мы организовали их как after-party концертов фестиваля Intsikurmu. Однажды, например, выступила группа Shanon. Но после этого мы внесли некоторые изменения», - сказала она.