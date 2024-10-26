ФОТО В бывшем кинотеатре вновь открылся ночной клуб

По словам хозяйки ночного клуба Трийну Харинг, и у нее, и у ее спутника жизни Ээро Вайно в начале лета возникла идея вновь открыть популярное заведение. «Мы посещали ночной клуб "Кино", который здесь работал раньше, и знали, в каком он был состоянии. Здание долгое время продавалось, и однажды мы просто решили его купить», - рассказала она.