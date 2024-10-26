Паэт: для остановки теневого флота России нужны и более жесткие меры

Теневой флот пополняет военный бюджет России, и его деятельность необходимо значительно ограничить, добавил Паэт.

«Россия поддерживает свою военную машину во многом за счет доходов от экспорта нефти, - сказал Паэт. - С помощью теневого флота Россия избегает установленного странами G7 потолка цен на нефть. ЕС должен использовать все доступные ему меры, чтобы остановить это», - добавил он.

«Я призываю внешнюю службу Европейского союза и специального представителя ЕС по санкциям установить контакт со странами флага судов, которые способствуют работе российского теневого флота. Кроме того, у судов, перевозящих российскую нефть, обычно отсутствует страхование, и они находятся в плохом техническом состоянии. И, конечно, служение интересам России неприемлемо для ЕС», - заявил Паэт.

По словам Паэта, Европейская комиссия должна серьезно пересмотреть сотрудничество с третьими странами, которые работают против внешней политики ЕС. «Наше сотрудничество в области развития, программа "Все, кроме оружия" и другие инициативы должны быть доступны тем, кто готов сотрудничать с ЕС и в вопросах безопасности», - добавил он.