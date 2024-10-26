ГАЛЕРЕЯ Пожар в гараже чуть не уничтожил жилой дом

«Когда спасатели прибыли на место, перед жилым домом горел гараж-хозпостройка, стены и крыша которой уже обрушились. Огонь начал распространяться на дровяной сарай в нескольких метрах, под угрозой оказался и жилой дом. Спасатели предотвратили возгорание жилого дома и сарая. Однако дом все-таки пострадал во время тушения: под карнизом вспыхнул огонь, и для его тушения пришлось снять облицовку и залить пространство под карнизом водой. Часть окон со стороны пожара разбилась. Команда с дыхательными аппаратами проверила жилые помещения и чердак», - пояснил дежурный представитель Лыцнаского спасательного центра Арви Уусталу.