Премию Королевского института британских архитекторов (RIBA) Stirling Prize как лучшее новое строение Великобритании получила новая ветка метро Elizabeth Line в Лондоне.
Для подписчиков
Галерея ⟩ Неожиданно: лучшее строение Великобритании находится под землей
Названная в честь королевы Елизаветы II, ветка метрополитена Elizabeth Line проходит от Рединга через центральный Лондон, где разделяется на две части: северная ветка идет к Шенфилду, а южная – к лондонскому району Эбби Вуд.
По новой линии с десятью станциями проезжает до 700 000 пассажиров в день. Совместный проект и общий дизайнерский код новой линии разработан четырьмя коллективами архитекторов и дизайнеров: Grimshaw, Maynard, Equation и AtkinsRealis.